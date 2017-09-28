В редакцию TUT.BY пришло письмо от работников Друйского детского дома, что в Браславском районе. Они сообщили, что учреждение находится под угрозой закрытия. Коллектив написал обращения к губернатору и в Администрацию президента. По решению облисполкома, уже определена дата ликвидации детдома — 1 января 2018 года. Если это произойдет, то практически всем воспитанникам придется искать другое место жительства, а сотрудникам — новую работу.



Корпуса детского дома в Друе приметны издалека.

Детский дом в Друе открылся 19 лет назад. До этого в его корпусах размещалось ПТУ № 172, в котором готовили экскаваторщиков и мелиораторов. «Кстати, СПТУ просуществовало тоже 19 лет», — подмечают жители агрогородка.

О том, что детдом подлежит ликвидации с 1 января, сотрудники узнали еще в июле из двух документов: решения облисполкома № 403 и приказа управления образования облисполкома № 363.

Областные власти объясняют ликвидацию детдома «оптимизацией сети учреждений образования в регионе». «Оптимизация», в свою очередь, связана с «устойчивой тенденцией сокращения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направляемых на воспитание в интернатные учреждения». По данным облисполкома, количество таких детей на Витебщине за последние 5 лет сократилось на 54%. В интернаты попадает все меньше детей по двум причинам: уменьшилась рождаемость, а сирот чаще устраивают на семейные формы воспитания.





Но работников учреждения тревожит будущее.

— Ликвидация Друйского детского дома станет трагедией для его воспитанников, которые вынуждены будут покинуть свой дом, для работников учреждения, которые окажутся без работы. Вакансий в сельскохозяйственном предприятии ОАО «Друйский» нет. Численность населения агрогородка сократится, так как работники детдома будут вынуждены уезжать в другие крупные населенные пункты для трудоустройства. Соответственно уменьшится численность зоны обслуживания врачебной амбулатории, объектов торговли. Уменьшится число учащихся средней школы, так как там обучается 41 воспитанник детского дома. […] Неужели таким образом можно обеспечить «возрождение села» и остановить отток людей? — говорится в письме в редакцию TUT.BY.



Руины старого дома в Друе, на котором живут аисты, — символ того, что жизнь и тлен нередко находятся рядом.

«Дети не пострадают»

В Друйском детдоме воспитывают 42 ребенка от 5 до 17 лет. Из них шестеро — круглые сироты, остальные — социальные. Родители этих детей, как говорят в народе, «пьют или сидят в тюрьме».

Здесь, как могут, стараются заменить детям семью — с ними работают 2 воспитателя (мужчина и женщина). Самая младшая девочка ходит в садик, который арендует помещения в детдоме. Старшие ребята учатся в местной средней школе — она находится недалеко, в 200−300 метрах от корпуса, где живут воспитанники.

Летом и зимой на каникулах многие дети отдыхают в Италии. К слову, за последние 3 года усыновили 10 воспитанников Друйского детдома, при этом 7 из них нашли новые семьи именно в Италии. За это же время четверо деток попали в опекунскую семью, одного определили в приемную, еще один вернулся в биологическую.



Комната для развития

Администрация детдома надеется, что устроится судьба еще трех детей.

— Сейчас решается вопрос об усыновлении нашей 5-летней Ангелины, — рассказывает замдиректора детдома по воспитательной работе Людмила Король. — Мама отказалась от нее еще в роддоме: у девочки были порок сердца и букет других болезней. До трех лет она воспитывалась в Доме ребенка, потом попала к нам. Но она переросла болезни, порок сердца у нее сняли, и, слава Богу, у девочки появились кандидаты на усыновление — семья из Брестской области. Думаю, в октябре мы с ней попрощаемся.

Одного мальчика хотят забрать в опекунскую семью, еще одного ребенка — в приемную. Судьба остальных 39 детей — под вопросом.

— Потенциальные усыновители звонят и просят маленьких детей и девочек. А у нас в детдоме в основном подростки и мальчики, — сетует Людмила Король.



Комната для занятий ИЗО

Но директор Друйского детского дома Виталий Пиворович не теряет оптимизма:

— Дети не пострадают. Будем стараться устроить их на семейные формы воспитания (приемная, опекунская семьи, дома семейного типа). Их представители уже приезжают, знакомятся с нашими воспитанниками. И, если ребята сами захотят, а с 10-ти лет дети имеют право и отказаться, то они попадут в такого рода семьи. Если этого не произойдет, то их распределят в другое учреждение в области. Это могут быть детдома в Витебске, деревнях Андреевщина Оршанского района и Великие Летцы Витебского района, а также школа-интернат в Сенно . Куда конкретно распределят детей — решит управление образования облисполкома.

Директор уверяет, что детей из одной семьи, братьев и сестер, не разлучат:

— Ко всем будет индивидуальный подход. Например, один мальчик у нас хорошо рисует, и преподаватели витебского «худграфа» порекомендовали определить его в город, чтобы развить его способности. Если какие-то дети попадут в Витебск, то им там даже будет лучше: их чаще смогут навещать родственники из областного центра, а в Друю та же бабушка может приехать, хорошо, если раз в год.

Виталий Пиворович подтверждает тенденцию уменьшения воспитанников в детдоме: «В 2011 году, когда я начал здесь работать, у нас было 118 детей, а сейчас — 42».

— Детей в детдомах становится меньше и меньше. Во-первых, такая демографическая ситуация. Из-за этого в этом году в Браславском районе закрылись две школы, а пять реорганизовали в комплексы: начальная школа — детсад. Во-вторых, сейчас, когда забирают детей у родителей, то стараются в первую очередь определить на семейные формы воспитания. Детдом — это уже крайний случай, — говорит начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Иван Оборович.

Куда пойдут работники?

В Друйском детском доме работают 57 человек — это примерно 12% от трудоспособного населения Друи (в агрогородке живет около тысячи человек). Некоторые работают тут семьями: таких 10 человек. Два сотрудника — многодетные, пятеро — пенсионеры.

Средняя зарплата работников учреждения — 428 рублей, у педагогов (в штате их 15) она выше — 640 рублей.



Служба охраны в жилом корпусе

Что будет с работниками в случае ликвидации детдома?

— У нас уже было несколько собраний с коллективом. В Друе столько человек, конечно, мы не устроим, но где-то 4−5 педагогов нужны будут в местной средней школе. Остальных — по району… Если с переездом, то вопрос вполне решаемый. По району мы нашли бы людям работу. И еще такой вариант: если у работников есть свое жилье, то мы предлагаем им оформить приемную семью, взять детей из детдома, и им будет начисляться зарплата, — отмечает Иван Оборович.

«Здания не будут простаивать»

Детдом представляет собой целый комплекс. Это 5-этажное жилое здание на 250 детей, 4-этажный общественно-бытовой корпус (с медблоком, детсадом, прачечной, компьютерным классом, тренажерным залом, комнатами для кружков и секций) и 3-этажная постройка со спортзалом, столовой, библиотекой, актовым залом. Последнее здание сейчас на реконструкции, здесь работают строители.



Строительные работы на территории детдома

На улице возле жилого корпуса за деньги спонсоров оборудовали современную игровую площадку, установили спортоборудование.

— Здания бесхозными не будут, — уверяет начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома. — Весь комплекс сохранится. Мы хотим перенести сюда среднюю школу. В постройках детдома прошел капремонт, поэтому водопровод, канализация и другие коммуникации здесь лучше, чем в школе. Если сравнивать эти два комплекса, то, конечно, выигрывает тот, где находится детский дом. Еще один плюс: здесь же располагается и садик. А здание нынешней школы планируем законсервировать.

По словам представителя районной власти, в запасе также есть еще два варианта — сделать из детдома летний оздоровительный лагерь или школу-интернат.

По решению облисполкома, имущество и здания детдома до 1 января нужно передать Браславскому райисполкому. Он уже решил реорганизовать местные школу (здесь 168 учеников) и детсад (тут 16 воспитанников). Вместо двух учреждений будет одно: детский сад — средняя школа.

После коллективного обращения работников детдома в Администрацию президента в Друе побывали представители Министерства образования. Надежду людям дает письмо, которое пришло из ведомства 1 сентября.

«Министерством образования Республики Беларусь решение о ликвидации ГУО „Друйский детский дом“ с 1 января 2018 года не поддержано. Витебскому облисполкому предложено продолжить комплектование учреждения и дополнительно проработать вопрос оптимизации сети детских интернатных учреждений Витебской области», — говорится в письме за подписью министра Игоря Карпенко.



