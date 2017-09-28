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"Судьба 39 воспитанников под вопросом". В Браславском районе хотят закрыть детдом
29.09.2017 14:42 — Новости Общества | Tut.by
В редакцию TUT.BY пришло письмо от работников Друйского детского дома, что в Браславском районе. Они сообщили, что учреждение находится под угрозой закрытия. Коллектив написал обращения к губернатору и в Администрацию президента. По решению облисполкома, уже определена дата ликвидации детдома — 1 января 2018 года. Если это произойдет, то практически всем воспитанникам придется искать другое место жительства, а сотрудникам — новую работу.
Детский дом в Друе открылся 19 лет назад. До этого в его корпусах размещалось ПТУ № 172, в котором готовили экскаваторщиков и мелиораторов. «Кстати, СПТУ просуществовало тоже 19 лет», — подмечают жители агрогородка.
О том, что детдом подлежит ликвидации с 1 января, сотрудники узнали еще в июле из двух документов: решения облисполкома № 403 и приказа управления образования облисполкома № 363.
Областные власти объясняют ликвидацию детдома «оптимизацией сети учреждений образования в регионе». «Оптимизация», в свою очередь, связана с «устойчивой тенденцией сокращения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направляемых на воспитание в интернатные учреждения». По данным облисполкома, количество таких детей на Витебщине за последние 5 лет сократилось на 54%. В интернаты попадает все меньше детей по двум причинам: уменьшилась рождаемость, а сирот чаще устраивают на семейные формы воспитания.
Но работников учреждения тревожит будущее.
— Ликвидация Друйского детского дома станет трагедией для его воспитанников, которые вынуждены будут покинуть свой дом, для работников учреждения, которые окажутся без работы. Вакансий в сельскохозяйственном предприятии ОАО «Друйский» нет. Численность населения агрогородка сократится, так как работники детдома будут вынуждены уезжать в другие крупные населенные пункты для трудоустройства. Соответственно уменьшится численность зоны обслуживания врачебной амбулатории, объектов торговли. Уменьшится число учащихся средней школы, так как там обучается 41 воспитанник детского дома. […] Неужели таким образом можно обеспечить «возрождение села» и остановить отток людей? — говорится в письме в редакцию TUT.BY.
«Дети не пострадают»
В Друйском детдоме воспитывают 42 ребенка от 5 до 17 лет. Из них шестеро — круглые сироты, остальные — социальные. Родители этих детей, как говорят в народе, «пьют или сидят в тюрьме».
Здесь, как могут, стараются заменить детям семью — с ними работают 2 воспитателя (мужчина и женщина). Самая младшая девочка ходит в садик, который арендует помещения в детдоме. Старшие ребята учатся в местной средней школе — она находится недалеко, в 200−300 метрах от корпуса, где живут воспитанники.
Летом и зимой на каникулах многие дети отдыхают в Италии. К слову, за последние 3 года усыновили 10 воспитанников Друйского детдома, при этом 7 из них нашли новые семьи именно в Италии. За это же время четверо деток попали в опекунскую семью, одного определили в приемную, еще один вернулся в биологическую.
Администрация детдома надеется, что устроится судьба еще трех детей.
— Сейчас решается вопрос об усыновлении нашей 5-летней Ангелины, — рассказывает замдиректора детдома по воспитательной работе Людмила Король. — Мама отказалась от нее еще в роддоме: у девочки были порок сердца и букет других болезней. До трех лет она воспитывалась в Доме ребенка, потом попала к нам. Но она переросла болезни, порок сердца у нее сняли, и, слава Богу, у девочки появились кандидаты на усыновление — семья из Брестской области. Думаю, в октябре мы с ней попрощаемся.
Одного мальчика хотят забрать в опекунскую семью, еще одного ребенка — в приемную. Судьба остальных 39 детей — под вопросом.
— Потенциальные усыновители звонят и просят маленьких детей и девочек. А у нас в детдоме в основном подростки и мальчики, — сетует Людмила Король.
Но директор Друйского детского дома Виталий Пиворович не теряет оптимизма:
— Дети не пострадают. Будем стараться устроить их на семейные формы воспитания (приемная, опекунская семьи, дома семейного типа). Их представители уже приезжают, знакомятся с нашими воспитанниками. И, если ребята сами захотят, а с 10-ти лет дети имеют право и отказаться, то они попадут в такого рода семьи. Если этого не произойдет, то их распределят в другое учреждение в области. Это могут быть детдома в Витебске, деревнях Андреевщина Оршанского района и Великие Летцы Витебского района, а также
Директор уверяет, что детей из одной семьи, братьев и сестер, не разлучат:
— Ко всем будет индивидуальный подход. Например, один мальчик у нас хорошо рисует, и преподаватели витебского «худграфа» порекомендовали определить его в город, чтобы развить его способности. Если какие-то дети попадут в Витебск, то им там даже будет лучше: их чаще смогут навещать родственники из областного центра, а в Друю та же бабушка может приехать, хорошо, если раз в год.
Виталий Пиворович подтверждает тенденцию уменьшения воспитанников в детдоме: «В 2011 году, когда я начал здесь работать, у нас было 118 детей, а сейчас — 42».
— Детей в детдомах становится меньше и меньше. Во-первых, такая демографическая ситуация. Из-за этого в этом году в Браславском районе закрылись две школы, а пять реорганизовали в комплексы: начальная школа — детсад. Во-вторых, сейчас, когда забирают детей у родителей, то стараются в первую очередь определить на семейные формы воспитания. Детдом — это уже крайний случай, — говорит начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Иван Оборович.
Куда пойдут работники?
В Друйском детском доме работают 57 человек — это примерно 12% от трудоспособного населения Друи (в агрогородке живет около тысячи человек). Некоторые работают тут семьями: таких 10 человек. Два сотрудника — многодетные, пятеро — пенсионеры.
Средняя зарплата работников учреждения — 428 рублей, у педагогов (в штате их 15) она выше — 640 рублей.
Что будет с работниками в случае ликвидации детдома?
— У нас уже было несколько собраний с коллективом. В Друе столько человек, конечно, мы не устроим, но где-то 4−5 педагогов нужны будут в местной средней школе. Остальных — по району… Если с переездом, то вопрос вполне решаемый. По району мы нашли бы людям работу. И еще такой вариант: если у работников есть свое жилье, то мы предлагаем им оформить приемную семью, взять детей из детдома, и им будет начисляться зарплата, — отмечает Иван Оборович.
«Здания не будут простаивать»
Детдом представляет собой целый комплекс. Это 5-этажное жилое здание на 250 детей, 4-этажный общественно-бытовой корпус (с медблоком, детсадом, прачечной, компьютерным классом, тренажерным залом, комнатами для кружков и секций) и 3-этажная постройка со спортзалом, столовой, библиотекой, актовым залом. Последнее здание сейчас на реконструкции, здесь работают строители.
На улице возле жилого корпуса за деньги спонсоров оборудовали современную игровую площадку, установили спортоборудование.
— Здания бесхозными не будут, — уверяет начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома. — Весь комплекс сохранится. Мы хотим перенести сюда среднюю школу. В постройках детдома прошел капремонт, поэтому водопровод, канализация и другие коммуникации здесь лучше, чем в школе. Если сравнивать эти два комплекса, то, конечно, выигрывает тот, где находится детский дом. Еще один плюс: здесь же располагается и садик. А здание нынешней школы планируем законсервировать.
По словам представителя районной власти, в запасе также есть еще два варианта — сделать из детдома летний оздоровительный лагерь или школу-интернат.
По решению облисполкома, имущество и здания детдома до 1 января нужно передать Браславскому райисполкому. Он уже решил реорганизовать местные школу (здесь 168 учеников) и детсад (тут 16 воспитанников). Вместо двух учреждений будет одно: детский сад — средняя школа.
После коллективного обращения работников детдома в Администрацию президента в Друе побывали представители Министерства образования. Надежду людям дает письмо, которое пришло из ведомства 1 сентября.
«Министерством образования Республики Беларусь решение о ликвидации ГУО „Друйский детский дом“ с 1 января 2018 года не поддержано. Витебскому облисполкому предложено продолжить комплектование учреждения и дополнительно проработать вопрос оптимизации сети детских интернатных учреждений Витебской области», — говорится в письме за подписью министра Игоря Карпенко.
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По решению облисполкома, уже определена дата ликвидации детдома - 1 января 2018 года. Если это произойдет, то практически всем воспитанникам придется искать другое...
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