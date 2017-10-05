Изменения в закон о массовых мероприятиях: обсуждается уведомительный принцип организации митингов

В Беларуси хотят изменить закон «О массовых мероприятиях». Проект документа отправлен в Палату представителей. Текст опубликован на Национальном правовом интернет-портале pravo.by .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

До принятия изменений пройдут согласования, консультации и обсуждения. Некоторые положения в проекте могут исчезнуть или измениться.

Изменения предполагают, что помимо заявлений на проведение мероприятий, можно будет подавать уведомления. Правда, этот принцип будет работать только для мест, которые власти определили как постоянные для массовых мероприятий.

— В международных стандартах в области свободы собраний есть два основных подхода к процедуре согласования собрания: заявительный и уведомительный. Существующий закон содержит только один подход, заявительный, при котором организаторы просят по описанной процедуре в законе разрешения собраться в установленном ими месте. А уведомительный принцип предполагает, что мы уведомляем о том, что собираемся там-то и там-то, и государство, если видит опасность «общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц» по Международному пакту о гражданских и политических правах имеет право вмешаться и запретить собрание. Стоит помнить, что такой подход у нас в случае принятия поправок, будет реализован только в отношении мест, которые определены местным исполнительным органом. Для большинства городов, если не для всех, такие места уже определены. И на мой взгляд, они не самые «центральные», что зачастую нивелирует смысл проведения собрания, — комментирует правозащитник Михаил Мацкевич.

Планируется, что в том числе нельзя будет публично призывать к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его организацию. По действующему закону нельзя только объявлять о дате, месте и времени проведения мероприятия, изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные материалы в СМИ, Интернете и других информационных сетях.

Также в проекте идет речь о том, что власти будут принимать решение о проведении массовых мероприятий с учетом того, какие организатор уже принял меры по оплате услуг по охране общественного порядка, расходов, связанных с медобслуживанием, уборкой территории после проведения массового мероприятия.

Предполагается, что руководитель местного исполнительного и распорядительного органа или его заместитель при рассмотрении заявления о массовом мероприятии может по согласованию с организатором изменить не только дату, место и время мероприятия, но и его вид.

Проект предлагает отрегулировать момент с работой журналистов на массовых мероприятиях. Их хотят обязать носить с собой документ, удостоверяющий личность, и журналистское удостоверение. Также, возможно, нужно будет себя максимально на мероприятии обозначить: носить бейдж на видимом месте, приходить в жилете с надписью «пресса» или использовать нарукавную повязку.

При этом организовать массовые мероприятия согласно запланированным изменениям не смогут люди с неснятой или непогашенной судимостью за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, против общественной безопасности, общественного порядка и общественной нравственности или против государства и порядка осуществления власти и управления.

Предполагается, что организаторы массового мероприятия смогут отказаться от его проведения в том числе и через Интернет.

Также внесено предложения изменить ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). За публичные призывы к организации или проведению мероприятия его организатор, который является юрлицом, согласно проекту может быть наказан штрафом от 20 до 100 базовых величин (от 460 до 2300 рублей). Если сделает это повторно в течение года, может получить штраф от 20 до 200 базовых величин (от 460 до 4 600 рублей).

— Сложно говорить о какой-то либерализации по поводу предлагаемых изменений. Многие запланированные поправки носят технический характер — описывают уже сложившуюся практику в букве закона, — резюмирует Михаил Мацкевич.