Сквер фруктовых деревьев собираются высадить в строящемся парке в Могилеве

Сквер фруктовых деревьев планируют создать в Могилеве. Проект обсудили на планерке Могилевского горисполкома. Высадить фруктовые деревья предложили в строящемся парке культуры и отдыха в районе Подниколья.



Фото: look.com.ua

Породы деревьев, которые не только приживутся на этой территории, а еще и будут плодоносить, определят специалисты. Возможно, традиционные для Беларуси яблони, груши, сливы и вишни дополнят какими-нибудь экзотическими видами деревьев — главное, переносящими наши морозы.

Если идею одобрят, деревья высадят весной 2018 года.