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Сквер фруктовых деревьев собираются высадить в строящемся парке в Могилеве
06.10.2017 10:32 — Новости Общества | Tut.by
Сквер фруктовых деревьев планируют создать в Могилеве. Проект обсудили на планерке Могилевского горисполкома. Высадить фруктовые деревья предложили в строящемся парке культуры и отдыха в районе Подниколья.
Породы деревьев, которые не только приживутся на этой территории, а еще и будут плодоносить, определят специалисты. Возможно, традиционные для Беларуси яблони, груши, сливы и вишни дополнят какими-нибудь экзотическими видами деревьев — главное, переносящими наши морозы.
Если идею одобрят, деревья высадят весной 2018 года.
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Если идею одобрят, деревья появятся весной 2018 года.
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