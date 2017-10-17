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Режиссер Триер о домогательствах: Бьорк сказала неправду
17.10.2017 16:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Режиссер Ларс фон Триер опроверг заявления певицы Бьорк о домогательствах с его стороны. Певица рассказала, что после того, как дала отпор режиссеру, тот создал миф о том, что якобы с ней сложно работать. Триер это отрицает.
"Однако то, что мы не питаем друг к другу совершенно никаких теплых чувств — это, безусловно, факт", — заявил Триер.
© AFP/ PASCAL GUYOT
Ларс фон Триер и Бьорк в Каннах, 2000 год
При этом он отметил, что работа исполнительницы в его фильме "Танцующая в темноте" была одной из лучших. Режиссер признал талант Бьорк и опроверг ее заявления о домогательствах.
"Каков срок давности в отношении клеветы? Спрошу у друга, который также является датским режиссером", — написал Триер на своей страничке в Twitter.
Недавно ряд актрис
Бьорк рассказала, что также сталкивалась с подобным поведением "одного датского режиссера" и не назвала его имени, отметив, что это частая ситуация — когда режиссер позволяет себе прикосновения к актрисам и вольности.
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Ирландская исполнительница Бьорк поддержала инициативу американских актрис и заявила о домогательствах в свой адрес.
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