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Режиссер Триер о домогательствах: Бьорк сказала неправду

17.10.2017 16:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Режиссер Ларс фон Триер опроверг заявления певицы Бьорк о домогательствах с его стороны. Певица рассказала, что после того, как дала отпор режиссеру, тот создал миф о том, что якобы с ней сложно работать. Триер это отрицает.

"Однако то, что мы не питаем друг к другу совершенно никаких теплых чувств — это, безусловно, факт", — заявил Триер.

Режиссер Триер о домогательствах: Бьорк сказала неправду
© AFP/ PASCAL GUYOT
Ларс фон Триер и Бьорк в Каннах, 2000 год

При этом он отметил, что работа исполнительницы в его фильме "Танцующая в темноте" была одной из лучших. Режиссер признал талант Бьорк и опроверг ее заявления о домогательствах.

"Каков срок давности в отношении клеветы? Спрошу у друга, который также является датским режиссером", — написал Триер на своей страничке в Twitter.

Недавно ряд актрис заявили о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Соответствующее расследование на страницах издания The New York Times и спровоцировало широкий резонанс. В итоге многие женщины поделились своими историями о домогательствах, и не только со стороны Вайнштейна.

Бьорк рассказала, что также сталкивалась с подобным поведением "одного датского режиссера" и не назвала его имени, отметив, что это частая ситуация — когда режиссер позволяет себе прикосновения к актрисам и вольности.

 
Теги: Минск
 
 
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Ирландская исполнительница Бьорк поддержала инициативу американских актрис и заявила о домогательствах в свой адрес.

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