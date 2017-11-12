ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павел Дуров снова разделся в Instagram

13.11.2017 16:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Основатель социальной сети "ВКонтакте", а ныне — владелец мессенджера Telegram Павел Дуров вновь опубликовал обнаженную фотографию в своем аккаунте Instagram.

Павел Дуров снова разделся в Instagram
© Pixabay
"ВКонтакте" разрешил анонимные записи

Дуров ведет закрытый образ жизни, и о нем пользователям интернета известно очень мало. Так, хотя все знали о его увлечении спортом, только летом Дуров впервые сделал фото топлесс в свой Instagram, запустив флешмоб и бурные обсуждения в социальных сетях.

В понедельник Дуров вновь похвастался результатами своих походов в тренажерный зал и опубликовал снимок в нижнем белье. Сделана фотография была во время его отдыха на острове Бали.

"Воспоминание о Бали, чтобы напомнить вам о #PutinShirtlessChallenge, который я запустил в августе (помните: без фотошопа, без перекачивания). А также хитроумная попытка отвлечь публику, пока Apple не спешит рассмотреть новейшее обновление Telegram, которое я обещал на прошлой неделе. Надеюсь, Apple понравится обновление (и эта фотография), а Telegram 4.5 станет доступен завтра", — написал Дуров в подписи к фотографии.

Всего за час после публикации снимок Дурова собрал более полутысячи комментариев и свыше 13 тысяч отметок "нравится". Предыдущий подобный снимок получил более 62 тысяч "лайков", его в августе растиражировали многие СМИ — не только русскоязычные, но и зарубежные.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram так попытался привлечь внимание компании Apple.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Кобринском районе нашли тело пропавшего месяц назад 84-летнего пенсионера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика