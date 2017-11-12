Павел Дуров снова разделся в Instagram

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Основатель социальной сети "ВКонтакте", а ныне — владелец мессенджера Telegram Павел Дуров вновь опубликовал обнаженную фотографию в своем аккаунте Instagram.

Дуров ведет закрытый образ жизни, и о нем пользователям интернета известно очень мало. Так, хотя все знали о его увлечении спортом, только летом Дуров впервые сделал фото топлесс в свой Instagram, запустив флешмоб и бурные обсуждения в социальных сетях.

В понедельник Дуров вновь похвастался результатами своих походов в тренажерный зал и опубликовал снимок в нижнем белье. Сделана фотография была во время его отдыха на острове Бали.

"Воспоминание о Бали, чтобы напомнить вам о #PutinShirtlessChallenge, который я запустил в августе (помните: без фотошопа, без перекачивания). А также хитроумная попытка отвлечь публику, пока Apple не спешит рассмотреть новейшее обновление Telegram, которое я обещал на прошлой неделе. Надеюсь, Apple понравится обновление (и эта фотография), а Telegram 4.5 станет доступен завтра", — написал Дуров в подписи к фотографии.

Всего за час после публикации снимок Дурова собрал более полутысячи комментариев и свыше 13 тысяч отметок "нравится". Предыдущий подобный снимок получил более 62 тысяч "лайков", его в августе растиражировали многие СМИ — не только русскоязычные, но и зарубежные.