Бриллиант французских королей Le Grand Mazarin выставлен на аукцион

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Аукционный дом Christie's выставил на торги знаменитый розовый бриллиант Le Grand Mazarin, который ранее принадлежал королям Франции, сообщило Deutsche Welle .



© AP/ LM Otero, File Гитару Боба Дилана продали на аукционе почти за 400 тысяч долларов

Планируется, что редкий драгоценный камень, которым владели несколько поколений французских монархов, будет продан не менее чем за 6 миллионов долларов США.

Christie's не раскрывает имя владельца бриллианта, так как он является частным лицом. Эксперты аукционного дома полагают, что максимальная цена Le Grand Mazarin может достичь 9 миллионов долларов.

Le Grand Mazarin был найден в XVII веке в Индии. Вес этого розового бриллианта – более 19 каратов. Камень назван в честь французского кардинала Джулио Мазарини, первого обладателя бриллианта. Последним владельцем Le Grand Mazarin считается ювелир Фредерик Бушерон.