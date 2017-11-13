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Бриллиант французских королей Le Grand Mazarin выставлен на аукцион
13.11.2017 20:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Аукционный дом Christie's выставил на торги знаменитый розовый бриллиант Le Grand Mazarin, который ранее принадлежал королям Франции, сообщило
© AP/ LM Otero, File
Планируется, что редкий драгоценный камень, которым владели несколько поколений французских монархов, будет продан не менее чем за 6 миллионов долларов США.
Christie's не раскрывает имя владельца бриллианта, так как он является частным лицом. Эксперты аукционного дома полагают, что максимальная цена Le Grand Mazarin может достичь 9 миллионов долларов.
Le Grand Mazarin был найден в XVII веке в Индии. Вес этого розового бриллианта – более 19 каратов. Камень назван в честь французского кардинала Джулио Мазарини, первого обладателя бриллианта. Последним владельцем Le Grand Mazarin считается ювелир Фредерик Бушерон.
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Эксперты аукционного дома полагают, что максимальная цена Le Grand Mazarin может достичь 9 миллионов долларов.
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