ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Костевич: средняя зарплата в Br1 тыс. - наша цель по стране, но дифференциация по отраслям сохранится

02.12.2017 13:23 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Костевич: средняя зарплата в Br1 тыс. - наша цель по стране, но дифференциация по отраслям сохранится
Ирина Костевич. Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно понимать, что заработная плата Br1000 должна быть заработана, и в зависимости от возможности каждой отрасли народного хозяйства дифференциация останется. Об этом заявила сегодня во время прямой телефонной линии министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос правильно ставить так: заработную плату нужно заработать, в любой отрасли - промышленность, сельское хозяйство, торговля и так далее, - сказала Ирина Костевич. - И мы должны понимать, что в зависимости от финансового состояния предприятия или отрасли у каждого конкретного человека зарплата будет разной. Задача стоит о средней заработной плате по стране в Br1000 в декабре. И это для начала. Но будет дифференциация в разрезе отраслей и областей".

Министр отметила, что город Минск, к примеру, уже имеет средний уровень зарплаты в Br1151 (на октябрь этого года). "Но мы же понимаем, что кто-то при этом имеет зарплату в Br300, а кто-то Br4 тыс.", - заключила Ирина Костевич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно понимать, что заработная плата Br1000 должна быть заработана, и в зависимости от возможности каждой отрасли народного хозяйства...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Почему уволился Масляков?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика