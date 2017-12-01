Костевич: средняя зарплата в Br1 тыс. - наша цель по стране, но дифференциация по отраслям сохранится

Ирина Костевич. Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно понимать, что заработная плата Br1000 должна быть заработана, и в зависимости от возможности каждой отрасли народного хозяйства дифференциация останется. Об этом заявила сегодня во время прямой телефонной линии министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос правильно ставить так: заработную плату нужно заработать, в любой отрасли - промышленность, сельское хозяйство, торговля и так далее, - сказала Ирина Костевич. - И мы должны понимать, что в зависимости от финансового состояния предприятия или отрасли у каждого конкретного человека зарплата будет разной. Задача стоит о средней заработной плате по стране в Br1000 в декабре. И это для начала. Но будет дифференциация в разрезе отраслей и областей".

Министр отметила, что город Минск, к примеру, уже имеет средний уровень зарплаты в Br1151 (на октябрь этого года). "Но мы же понимаем, что кто-то при этом имеет зарплату в Br300, а кто-то Br4 тыс.", - заключила Ирина Костевич.-0-