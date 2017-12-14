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Более 90% нелегального алкоголя в Беларусь привозят из России

15.12.2017 11:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек — Sputnik. Нелегальный оборот алкогольной продукции и спирта в подавляющем большинстве состоит из российской продукции, сообщили в МВД Беларуси.

В рамках специальной операции правоохранители пресекли факты незаконного хранения, перемещения и продажи спиртосодержащей жидкости в Беларуси. Так, нарушения были замечены у ЗАО "Чабор" и в ряде иных организаций.

В целом же с начала этого года МВД изъяло из нелегального оборота более 550 тысяч литров алкогольной продукции и спирта — на сумму в 4,5 миллиона рублей, то есть свыше 2,2 миллиона долларов США.

"Из них российского происхождения более 90% алкоголя", — отметили в МВД.

С начала года в отношении нарушителей составили более 1600 административных протоколов. Например, в отношении ЗАО "Чабор" действует ч. 1 ст. 23.12 КоАП ("нарушение требований законодательства о техническом нормировании и стандартизации"), которая предусматривает наложение штрафа в размере до 100% от стоимости реализованной продукции.

 
Теги: Минск
 
 
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С начала этого года из нелегального оборота изъяли более 550 тысяч литров алкогольной продукции и спирта.

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