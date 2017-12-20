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В Беларуси дефицит медиков, а на вакансию грузчика по 3 претендента

21.12.2017 06:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Острый дефицит медицинских сестер, врачей и водителей испытывает рынок труда Беларуси.

В Беларуси дефицит медиков, а на вакансию грузчика по 3 претендента
© Sputnik/ Сергей Пивоваров
Безработных в Беларуси за месяц стало на 1,2 тыс. меньше

По данным общереспубликанского банка вакансий, хуже всего обстоят дела с медицинскими сестрами — в настоящий момент открыто 2446 вакансий, а количество безработных с такой специальностью совсем низкое — более чем в 54 раза ниже.

Лидером по количеству вакансий остается медицина — помимо дефицита врачей и медсестер не хватает фельдшеров-лаборантов — количество вакансий в 371 раз превышает численность зарегистрированных безработных.

Рынок труда также испытывает большую нужду в ветеринарных врачах, зоотехниках, педагоги дополнительного образования, воспитателях детских садов. А вот вакансии для неквалифицированной рабочей силы пользуются стабильным спросом у тех, кто зарегистрирован на бирже труда. На одну вакансию грузчика приходится 3 соискателя.

По данным Минтруда, количество вакансий в республике превышает количество официально безработных граждан. В то же время президент не так давно высказывал свое недовольство тем фактом, что из потерявших работу не все потом находят новую.

 
Теги: Минск
 
 
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Самыми дефицитными профессиями в нынешнем году остаются медсестры, врачи и водители, зато на вакансию грузчика по три-четыре соискателя.

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