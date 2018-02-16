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Потеплеет. Погода в Витебске в выходные
16.02.2018 07:33 — Новости Общества | Tut.by
В выходные дни атмосферные фронты принесут более теплый воздух с Западной Европы, морозы ослабеют,
В субботу, 17 февраля, ожидается снег. Температура воздуха ночью составит 1−3 градуса ниже нуля, днем около нуля.
В воскресенье будет такая же погода.
В начале следующей недели погоду определят область повышенного атмосферного давления и влажная холодная воздушная масса, поступающая с севера Европы.
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В выходные дни атмосферные фронты принесут более теплый воздух с Западной Европы, морозы ослабеют.
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