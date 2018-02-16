Потеплеет. Погода в Витебске в выходные

В выходные дни атмосферные фронты принесут более теплый воздух с Западной Европы, морозы ослабеют, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Юрий Шепелев

В субботу, 17 февраля, ожидается снег. Температура воздуха ночью составит 1−3 градуса ниже нуля, днем около нуля.

В воскресенье будет такая же погода.

В начале следующей недели погоду определят область повышенного атмосферного давления и влажная холодная воздушная масса, поступающая с севера Европы.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY .