В Речице военком в прессе озвучил фамилии и адреса парней, которые уклоняются от армии

Необычный способ воздействия на тех, кто не желает служить в армии, избрали в Речицком военкомате. Начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Речицкого и Лоевского районов Владимир Осипов разместил в районной газете «Дняпровец» изобличающую статью, а в ней — фамилии уклонистов и их адреса. Всего таких набралось 18 человек.





«Несмотря на всю проводимую информационно-пропагандистскую работу, проведение разъяснительных бесед, неоднократные предупреждения, отдельные призывники и знать не хотят о своих обязанностях перед государством, они знают только свои права. Никакие убеждения о необходимости военной службы до них не доходят, мотивируют тем, что им необходимо зарабатывать», — отмечает автор статьи.

Многое зависит и от воспитания в семье, приходит к выводу Осипов, и сокрушается, что нередко уклонистам потакают их родители: «…Сами родители убеждают призывников в том, что служить не нужно, а работникам военного комиссариата заявляют, чтобы отстали от сына и дали ему возможность работать и „смотреть“ семью».

Далее военком озвучивае данные 18-ти призывников, не явившихся по повесткам: «Жителям Речицкого района интересно будет знать фамилии тех, кто пытается пройти службу „заочно“, т.е. отсидеться, считая защиту Отечества почетной, но не своей обязанностью».

Всем им, а также другим потенциальным уклонистам напомнили, что за неявку в военный комиссариат предусмотрена административная ответственность вплоть до штрафа в размере до пяти базовых величин, а за уклонение от мероприятий призыва — уголовная ответственность: от штрафа до двух лет лишения свободы.