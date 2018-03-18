ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Речице военком в прессе озвучил фамилии и адреса парней, которые уклоняются от армии

19.03.2018 17:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Необычный способ воздействия на тех, кто не желает служить в армии, избрали в Речицком военкомате. Начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Речицкого и Лоевского районов Владимир Осипов разместил в районной газете «Дняпровец» изобличающую статью, а в ней — фамилии уклонистов и их адреса. Всего таких набралось 18 человек.


«Несмотря на всю проводимую информационно-пропагандистскую работу, проведение разъяснительных бесед, неоднократные предупреждения, отдельные призывники и знать не хотят о своих обязанностях перед государством, они знают только свои права. Никакие убеждения о необходимости военной службы до них не доходят, мотивируют тем, что им необходимо зарабатывать», — отмечает автор статьи.

Многое зависит и от воспитания в семье, приходит к выводу Осипов, и сокрушается, что нередко уклонистам потакают их родители: «…Сами родители убеждают призывников в том, что служить не нужно, а работникам военного комиссариата заявляют, чтобы отстали от сына и дали ему возможность работать и „смотреть“ семью».

Далее военком озвучивае данные 18-ти призывников, не явившихся по повесткам: «Жителям Речицкого района интересно будет знать фамилии тех, кто пытается пройти службу „заочно“, т.е. отсидеться, считая защиту Отечества почетной, но не своей обязанностью».

Всем им, а также другим потенциальным уклонистам напомнили, что за неявку в военный комиссариат предусмотрена административная ответственность вплоть до штрафа в размере до пяти базовых величин, а за уклонение от мероприятий призыва — уголовная ответственность: от штрафа до двух лет лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычный способ воздействия на тех, кто не желает служить в армии, избрали в Речицком военкомате. Начальник отдела призыва на военную службу военного...
 
Новости дня
Новости общества
 
Замдиректора "Брестхлебопродукта" получил 4 года колонии усиленного режима за взятки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика