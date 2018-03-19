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СМИ опубликовали видео жестокого избиения подростков в Слуцке
19.03.2018 22:52 — Новости Общества | Tut.by
В центре Слуцка, за городским Домом культуры, избили трех подростков и записали все это на видео, сообщает
По данным ресурса, все случилось 10 марта. «Кур'ер» со ссылкой на источники сообщает подробности. В одной из слуцких деревень девушка попросила 15-летнего парня-соседа поговорить с молодым человеком, который надоел ей сообщениями в соцсетях и телефонными звонками.
Во время очередного звонка она дала юноше трубку, и двое парней договорились встретиться в городе и просто поговорить.
В субботу, 10 марта, юноша из деревни решил со своими братьями сходить в слуцкую пиццерию, погулять по городу и заодно поговорить с надоедливым ухажером своей соседки.
Он попросил братьев подождать недалеко, возле беседки, а сам пошел на разговор. Но разговора не было. Вместо одного парня их ждали примерно 20 юношей, возможно, среди них были и совершеннолетние.
Все закончилось избиением и госпитализацией трех школьников.
Видео:
С различными травмами (сотрясение мозга, отечность гортани, повреждение хряща уха, множественные гематомы и шишки, смещение челюсти, выбиты зубы, ушибы внутренних органов) ребята попали в больницу.
Одного из юношей уже выписали из больницы, второго должны выписать на днях, третий еще находится под наблюдением врачей.
Родственники пострадавших обратились в милицию.
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В центре Слуцка, за городским Домом культуры, избили трех подростков и записали все это на видео.
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