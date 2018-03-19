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СМИ опубликовали видео жестокого избиения подростков в Слуцке

19.03.2018 22:52 — Новости Общества | Tut.by  
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В центре Слуцка, за городским Домом культуры, избили трех подростков и записали все это на видео, сообщает «Iнфа-Кур'ер». Пострадавшие попали в больницу. В распоряжение «Кур'ера» попала запись случившегося.

По данным ресурса, все случилось 10 марта. «Кур'ер» со ссылкой на источники сообщает подробности. В одной из слуцких деревень девушка попросила 15-летнего парня-соседа поговорить с молодым человеком, который надоел ей сообщениями в соцсетях и телефонными звонками.

Во время очередного звонка она дала юноше трубку, и двое парней договорились встретиться в городе и просто поговорить.

В субботу, 10 марта, юноша из деревни решил со своими братьями сходить в слуцкую пиццерию, погулять по городу и заодно поговорить с надоедливым ухажером своей соседки.

Он попросил братьев подождать недалеко, возле беседки, а сам пошел на разговор. Но разговора не было. Вместо одного парня их ждали примерно 20 юношей, возможно, среди них были и совершеннолетние.

Все закончилось избиением и госпитализацией трех школьников.

Видео: «Iнфа-Кур'ер»

С различными травмами (сотрясение мозга, отечность гортани, повреждение хряща уха, множественные гематомы и шишки, смещение челюсти, выбиты зубы, ушибы внутренних органов) ребята попали в больницу.

Одного из юношей уже выписали из больницы, второго должны выписать на днях, третий еще находится под наблюдением врачей.

Родственники пострадавших обратились в милицию.

 
 
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В центре Слуцка, за городским Домом культуры, избили трех подростков и записали все это на видео.
 
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