Сами выбрали и сами заработали: скульптуру княжны как символ райцентра установили в Хотимске

Скульптуру княжне Хотиме установили в центральном сквере Хотимска. Собирательный образ княжны жители райцентра выбрали в августе прошлого года открытым голосованием как символ Хотимска.





Графический собирательный образ княжны Хотимы придумал местный художник Александр Коржов, рассказал главный архитектор Хотимского района Александр Анженко. Воплотил его витебский скульптор Александр Гвоздиков.

Скульптура высотой 2 м 20 см обошлась в 8 тыс. рублей. Деньги собрали во время проведения субботника в прошлом году. Княжна изготовлена из полиэфирной композитной смолы, которая по своим характеристикам мало чем отличается от металла или бронзы, считают специалисты.

Как пояснил Александр Анженко, княжна Хотима — как бы прародительница хотимского рода: «Хоть это и собирательный образ, легенда, решили, что необходимо отдать дань должного этому историческому персонажу. На установку приезжал скульптор. Благоустроили сам парк, где она сейчас находится. Я думаю, скульптура неплохо впишется в ландшафт. Будем смотреть за нею, чтобы ее не повредили».

Легенда о княжне Хотиме, которая и стала основательницей Хотимска, много столетий передается из уст в уста. В свое время легенда вдохновила уроженца района, белорусского поэта Петра Приходько на создание поэмы «Дар князевны».

Образ княжны вдохновил и сотрудника местной газеты, поэта Александра Александрина, на создание пьесы, посвященной Хотиме. Александрин занимался изучением различных легенд и исторических данных о княжне. Свои изыскания публиковал в региональной газете и установил, что Хотима и ее потомки — хотимляне — это не вымысел, а исторический факт, который подтверждают многие историки.