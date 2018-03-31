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3 апреля состоится горячая линия по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты

31.03.2018 — Новости Общества | Гомельская Правда  
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3 апреля состоится горячая линия по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты

Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую линию по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты.


Сообщить о фактах задержки заработной платы можно 3 апреля с 11.00 до 12.30 по телефону в Гомеле 8 (0232) 23-83-93.
 
Теги: Гомель
 
 
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Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую линию по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты.
 
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