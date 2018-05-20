20 мая православные верующие отпраздновали явление Жировичской иконы Божией Матери. Икона находится в Успенском соборе Жировичского монастыря и считается покровительницей Беларуси.
Фото Леонида Щеглова, БЕЛТА.
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Православные верующие отпраздновали явление Жировичской иконы Божией Матери.
21.05.2018 — Новости Общества | Полымя
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20 мая православные верующие отпраздновали явление Жировичской иконы Божией Матери. Икона находится в Успенском соборе Жировичского монастыря и считается...
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