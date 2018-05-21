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Особенности выезда несовершеннолетних за пределы Республики Беларусь

22.05.2018 — Новости Общества | Единство  
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В преддверии летнего сезона отдыха детей, их лечения, а также участия в различного рода спортивных и культурных мероприятиях за пределами нашей страны, родителей, руководителей групп интересуют особенности выезда несовершеннолетнего ребёнка за пределы Республики Беларусь.

           Несовершеннолетние, не обладающие полной дееспособностью, могут выезжать за пределы Республики Беларусь в сопровождении одного или обоих родителей, либо без сопровождения родителей, но в составе организованной группы, либо с третьи лицом (сопровождающим), например, бабушкой или дедушкой.

           Если ребёнок выезжает без сопровождения родителей, то требуется письменное согласие обоих законных представителей.

           Если ребёнок выезжает в сопровождении одного из родителей, то достаточно предъявить документ сотруднику пограничной службы, который подтверждает статус родителя, с которым несовершеннолетний выезжает, например свидетельство о рождении ребёнка.

           В случае, если один из родителей не согласен с порядком выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего, он имеет право обратиться в суд с заявлением об определении иного порядка выезда несовершеннолетнего.

           Существуют случаи, когда один из родителей отсутствует. Например, смерть или объявление одного из родителей умершим или признание его безвестно отсутствующим, лишение родительских прав.

           В таком случае, данные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами.

           Кроме того, в ситуации, когда мать ребенка воспитывает его без отца, для выезда его за границу без сопровождения матери необходимы согласие матери на его выезд и справка органа, регистрирующего акты гражданского состояния, содержащая сведения из записи акта о рождении (т.е. необходимо подтвердить, что у ребёнка нет отца).

           Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, могут выезжать из Республики Беларусь по своим документам для выезда из страны и въезда в неё в сопровождении одного из законных представителей либо без сопровождения законных представителей, но с письменного согласия одного из законных представителей.

         Сотруднику органа пограничной службы в этом случае предъявляются документы, подтверждающие цель выезда (например, в случае выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего на учёбу сроком более 30 календарных дней, для оздоровления, санаторно-курортного лечения и по другим основаниям).

           Письменное согласие законного представителя на выезд из Республики Беларусь несовершеннолетнего должно быть удостоверено:

           - нотариусом;

          - должностным лицом подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел Республики Беларусь по месту жительства законного представителя или несовершеннолетнего.

          В населенных пунктах в которых нет нотариальных контор, некоторые нотариальные действия совершают уполномоченные должностные лица. По решению местного исполнительного и распорядительного органа совершение нотариальных действий возлагается на руководителя, его заместителя или члена исполнительного и распорядительного органа.

         Согласие удостоверяется не менее, чем в двух экземплярах.

         При удостоверении согласия законного представителя в отношении несовершеннолетнего проверяются документы, подтверждающие родственные отношения, установления опеки, попечительства. Это свидетельство о рождении, решение органа опеки об установлении опеки и назначении опекуна (попечителя), удостоверение не право представления интересов подопечного.

         Особые требования к согласию родителей на выезд содержатся в Авиационных правилах перевозок (утв. Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 12.08.2009 г. № 70).

        В соответствии с указанными выше правилами, в случае если ребёнок выезжает из страны без сопровождения одного из родителей (опекунов, попечителей), то согласие родителя должно быть оформлено только нотариально и в нём должны быть указаны срок выезда и государство, которое ребенок будет посещать.

         Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2013 года № 1145 предусмотрен размер нотариального тарифа за удостоверение согласия - 30 % базовой величины, за составление и подготовку проекта согласия - 20 % базовой величины.

         От уплаты нотариального тарифа за совершение нотариального действия, за оказание услуг правового и технического характера освобождаются законные представители несовершеннолетних граждан Республики Беларусь, которые являются детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечителя родителей, и находятся в домах ребёнка, школах-интернатах и иных учреждениях, - за удостоверение согласий на выезд несовершеннолетних за пределы Республики Беларусь для оздоровления.

         Заведующий нотариальной  конторой Борисовского района Минской области  Л.П.Липовка      

 
 
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