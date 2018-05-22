Пережил две войны, а погиб от окурка. В центре Гродно горел столетний дуб, дерево спасать не будут

Огромный дуб во дворе дома в Гродно по улице Захарова пережил две мировые войны, но погибнет, скорее всего, из-за окурка. Утром 22 мая что-то горящее бросили в дупло. Кора задымилась и прогорела до сердцевины. Жильцы вызвали спасателей. Потушили очаг возгорания быстро, но внутри ствола образовались пустоты. Скорее всего, старое дерево спасать не будут, сообщает Гродненский зеленый портал.





Этому дубу примерно 150 лет. Определять, какой вред нанес стволу великана пожар, не будут. Для этого требуется время, нужно подождать, будут ли сохнуть листья и переживет ли дерево зиму.

Начальник участка лесного хозяйства гродненского «Зеленстроя» Андрей Лубин признал дуб аварийным: «Опора его мертвая, думаю, сгнила еще до пожара». Это значит, что обследовать и сохранять городского старожила не обязательно. Для вырубки достаточно акта об аварийности.





— Решение уже принято, — говорит Андрей Лубин, — этот дуб будут убирать, но уже силами ЖЭСа.

— Вот наконец-то грамотный мужик пришел, который говорит то, что есть. Не надо летать где-то, воздушные замки строить. Его [дуб] уничтожить надо, — говорит одна из жительниц дома, рядом с которым и растет дерево. Жильцы боятся, что оно может упасть на дом или территорию детского сада, который находится рядом.

В то же время есть практика сохранения таких деревьев: можно заполнить пустоты в стволе, поставить укрепляющие леса. В Польше подобных старожилов специально огораживают, ставят таблички, дают имена. У нас для этого необходим статус мемориального объекта. Однако старый дуб во дворе не считается памятником природы.





— С точки зрения биомеханики, дуб явно аварийный. Но консервацией вряд ли будут заниматься. Для этого по меньшей мере нужно, чтобы Наполеон здесь желуди собирал, — говорит доцент кафедры ботаники ГрГУ им. Янки Купалы Олег Созинов.

Несколько лет назад гродненский краевед, биолог Игорь Лапехо посчитал вековые деревья Гродно. В списке есть и дуб на улице Захарова. А самые старые в городе дубы растут возле Францисканского и Бернардинского костелов.

— Это дерево могли посадить в конце XVII века военные, когда примерно на этом месте устраивали пороховые склады или когда озеленяли в XIX-м веке Новоерусалимскую улицу (сегодня — ул. Антонова), — предполагает историк Андрей Чернякевич.





Дом на Захарова, 3, был построен больше 20 лет назад на месте частного сектора. Старожилы помнят, что во время строительства рабочие спилили еще более старый огромный дуб и получили за это большой штраф.