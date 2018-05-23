 Лето, вода, беда.





Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Осо­бенно когда солнышко припекает, а прохладная вода речки или озера так и манит, так и приглашает окунуться. Устоять невозможно, особенно, если впереди выходные.

Дети возле воды должны находиться под пристальным вниманием взрослых. Это бесспорное правило. Ведь любая ситуация — купание в холодной воде после длительного пребывания на солнце, прыжки в необследованных участках водоемов, водовороты и даже обычная паника у ребенка, вызванная потерей дна становится причиной утопления. На кого расчитывать ребенку в такой ситуации? Только на взрослого, который должен находиться рядом.

Правила поведения на водоемах:

— купайтесь утром или вечером, температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, в более холодной, находиться опасно;

— запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения;

— опасно заплывать далеко, так как можно не рассчитать свои силы и утонуть;

— ни в коем случае не купайтесь, а тем более не ныряйте в незнакомых местах;

— если Вас захватило течением, надо плыть вниз по течению, постепенно под небольшим углом, приближаясь к берегу;

— если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывайте;

— в водоемах с большим количеством водорослей плывите у самой поверхности воды, не задевая растения, не делая резких движений. Если все же руки или ноги спутываются стеблями, необходимо сделать остановку, принять положение «поплавка» и осторожно освободиться от растений;

— запрещается плавать на надувных матрасах, автомобильных камерах (особенно, если не умеете плавать). Ветром или течением их может отнести очень далеко от берега, а волной – захлестнуть, из них может выйти воздух, и они потеряют плавучесть;

— купание с маской, трубкой и ластами требует особой осторожности — нельзя плавать с трубкой при сильной волне. Плавать надо только вдоль берега и обязательно под постоянным наблюдением, чтобы Вам вовремя могли прийти на помощь;

— не допускать грубых шалостей в воде: подныривать под купающихся, хватать их за ноги, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и т.п.;

— не заплывать за ограничительные знаки, т.к. они ограничивают акваторию с проверенным дном, определенной глубиной, там гарантировано отсутствие водоворотов и т.д. Не надо отплывать далеко от берега или переплывать водоем на спор. Доказать свое умение плавать можно, проплыв несколько раз одну и ту же дистанцию вблизи берега;

— не подплывать к близко проходящим судам, лодкам и катерам.

При наступлении теплых солнечных дней дети стремятся к воде. В это время надо быть особенно внимательными к ним. Вода ошибок не прощает. Ведь главной причиной гибели детей на водоемах являются взрослые, которые оставляют их без присмотра. Дети могут оступиться и упасть, захлебнуться водой, или попасть в яму.

К сожалению, нередки случаи, когда маленькие дети тонут в ванне, в искусственных водоемах, оставленные родителями «буквально на одну минутку».

Взрослые должны понимать, что на беду много не надо, поэтому нельзя так легкомысленно относиться к детям. Ведь самое страшное, что ни исправить, ни вернуть уже ничего нельзя, также, как и найти слова для оправдания собственной беспечности.

Чтобы ваш отдых летом у воды стал безопасным, МЧС рекомендует заранее ознакомиться с правилами поведения на воде, изучить инструкции по применению спасательных средств. А главное – берегите себя и своих родных.