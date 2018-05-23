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Как зимой. В Верхнедвинском районе прошел сильный град
24.05.2018 11:25 — Новости Общества | Tut.by
В Верхнедвинском районе вечером 23 мая прошел сильный град. Читатели прислали в редакцию снимки необычного для конца мая явления: дороги, поля и улицы - белые-белые, как зимой.
Неделю назад, 17 мая, сильная гроза с крупным градом
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Читатели прислали в редакцию снимки необычного для конца мая явления - дороги, поля и улицы белые-белые, как зимой.
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