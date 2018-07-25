А ведь дома — золотой ребенок…



Два приятеля, одному восемь лет, он ученик СШ № 2 Глуска и был в гостях у бабушки, другому — девять, он учится в Заволочицкой школе, живет в Борисовщине, в один из выходных дней мая решили «показать каратэ» бетонному забору, которым ограждена артезианская скважина возле деревни Борисовщина. Плиты удали молодецкой не выдерживали, падали, разбивались, а те, что не разбивались сами, были «добиты» на земле: ребята по ним прыгали до победного конца.

О «боевой операции» мальчишки никому, конечно, не рассказали, но все тайное в конечном итоге становится явным. Глусское УКП «Жилкомхоз» обратилось в милицию, милиция «каратистов» вычислила, и слава, правда, дурная нашла «героев». Ущерб, нанесенный «Жилкомхозу», оценен в 1 174 рубля, и была бы уже у парней судимость за хулиганство, если бы не их малолетний возраст. А так пока детей поставили на учет: того, что постарше, — в милиции, младшего — в школе.

Однако это еще не всё: к административной ответственности привлекут родителей (причем и мам, и пап), ведь они несут ответственность за своих детей, за их поступки, а еще должны будут ущерб в 1 174 рубля возместить «Жилкомхозу».

Вот такой грустный, но поучительный случай был рассмотрен 17 июля на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Глусского райисполкома. Грустный — потому что поодиночке наши дети хорошие и послушные, а собираясь в компании, они способны на плохие поступки, поучительный — потому что недостаток внимания детям оборачивается родителям не только материальными потерями. Дети погибают под плитами полуразрушенных домов, выпадают из окон, получают травмы…

В этот же день рассматривали административное дело, в принципе, похожее на дело вышеописанное. Только там отсутствие контроля со стороны родителей и уличная компания привела двух парней на скамью подсудимых. Малышня в Борисовщине ради развлечения крушила забор, а эти подростки из Катки, тоже ради драйва, а не из-за нужды, пошли на кражу, причем не разок влезли, а несколько раз за день наведались к односельчанину, чтобы вынести какую-то мелочевку. А родители думали, конечно, что их дети просто гуляют, доверяли, рассчитывали на благоразумие отпрысков… Теперь и этим родителям придется заплатить штраф за то, что недосмотрели за своими детьми.

Доверяй, но проверяй. По-другому нельзя, даже если времени не хватает, даже если кажется, что сын или дочь еще маленькие и ничего не натворят или уже взрослые и волноваться за них, вроде, не надо. Контролируйте детей и волнуйтесь за них заранее, чтобы потом не плакать и не собирать деньги на поломанный забор. И это еще в лучшем случае…

Ирина ГРОМЫКО

Фото Анны АВТУХОВОЙ