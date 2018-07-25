Двоедушная политика Армии Крайовой

После поражения под Сталинградом грядущий крах нацистской Германии стал очевиден. Развитие событий с неизбежностью ставило вопрос о перспективе вступления советских войск в Польшу. В сентябре 1943 года польское эмигрантское правительство получило официальное уведомление о том, что Советская Армия первой вступит на территорию Польши. В связи с этим руководство АК считало важнейшей задачей максимально задержать советское наступление и спровоцировать политический, а в перспективе и вооруженный конфликт СССР с Великобританией и США.

Некоторые, ставшие известными, документы ярко иллюстрируют аковскую тактику весной 1943 года. Так, 5 мая в деревне Лугомовичи Ивьевского района Барановичской области состоялось собрание подпольной организации «Гренадеров», одного из формирований Армии Крайовой. На собрании обсуждался вопрос «Об отношении к немецким властям и вооруженным силам». Приведем его полностью:

«1. Стараться любой ценой быть в наилучших отношениях с немецкими властями. Чтобы знать все точно и вовремя, мы должны иметь наших людей в немецком аппарате на руководящих должностях…Эти люди в соответствующий момент произведут расправу…

2. Выплачивать достаточное количество денег…для подкупа немцев, которые так жадны на сало, деньги и водку. Поить их водкой и узнавать от них обо всем.

3. Так как немцы враждебно относятся к коммунистам, мы должны использовать это, называя коммунистами всех белорусских народных деятелей, которые всегда были и теперь являются серьезными врагами поляков. Пусть их бьют немцы, а мы будем как бы проявлять сочувствие невинным жертвам. Белорусы никогда не смогут этого понять. Это народ темный. Особенно политически… Нужно собирать все факты, стараться их преувеличивать и даже выдумывать (только умело), представить своих свидетелей, написать письмо в жандармерию.

4. Через своих людей просить полицию и немцев жечь белорусские деревни под предлогом, что они помогают партизанам.

5. Стараться помочь немцам задержать несколько партизан в доказательство нашего сотрудничества с немцами. Только немного, иначе это может порвать нашу связь с партизанами…»

Все это делалось для того, чтобы, как говорилось, выше не допустить ослабления Германии, ибо это не отвечало интересам Польши, желавшей всеми силами оказать сопротивление советским войскам. Кроме того, некоторые влиятельные деятели надеялись, что при благоприятном развитии ситуации можно будет не только восстановить довоенную восточную границу, но и Польшу «от моря до моря». Так, в меморандуме «Польские территориальные цели войны» от 10 января 1944 года прокламировалась возможность присоединения к Польше Литвы, а при достаточно сильном ослаблении СССР – Беларуси, Украины, Латвии и Эстонии. К счастью этим бредовым планам политических авантюристов не дано было свершиться.

Что, впрочем, не помешало начать неприкрытую и беспощадную борьбу АК с советскими партизанами в Беларуси. Вооруженные столкновения начались еще весной 1943 года в Барановичской области, а в восточных районах этой же области полгода спустя – в ноябре 1943 года. Тогда соединения АК разоружили и жестоко убили десять советских партизан еврейской национальности. Этому событию в немалой степени способствовал антисемитизм, который был широко распространен среди личного состава аковских формирований. В период 1943-1944 годов отряды АК провели 81 операцию против белорусских партизан, однако, несмотря на длительные и кровопролитные бои с партизанами, в большинстве случаев отряды Армии Крайовой вынуждены были отступать.

В результате, не снискав лавров в борьбе с партизанами, аковцы буквально сорвали зло от неудач, проводя карательные операции против мирных, беззащитных жителей Беларуси. И тут, в отличие от борьбы с вооруженными и организованными партизанами, АК добилась «крупных успехов». Большинство местного населения не хотело возрождения польского государства в границах 1939 года и поддерживало советских партизан, являясь, по сути, их социальной опорой. Это вызывало озлобление аковцев и их агрессивную реакцию. В роли карателей особенно отличились отряды «Рагнера», «Лупашки», Пильха, Нуркевича и др.

Так в деревне Лукаши Заславского района они учинили кровавую расправу над мирными сельчанами: ограбили, а затем сожгли заживо 26 крестьян. Затем легионеры АК сожгли деревни Турейск и Заборье. Пепелища остались на месте 350 домов, многие жители были убиты и ранены. Большую часть жертв аковцев составляли женщины и дети. Террор АК против мирного населения Западной Беларуси наблюдался повсеместно. Только на территории Лидского округа в феврале-апреле 1944 года от рук аковцев погибло несколько тысяч человек. В жертву «независимой Польше» в одной только Белицкой волости было принесено 480 местных жителей. Убийства сопровождались дикими погромами и грабежами.

Кроме того, набожные католики-легионеры, многие из которых регулярно посещали костел, тем не менее, не останавливались перед убийствами белорусских священников, правда, православных. Так начальник пропагандистской группы и референт по вопросам пропаганды Барановичского гебитскомиссариата в своем отчете доводил до сведения оккупационных властей: «Установлено, что во главе банд, оперирующих на территории гебита, стоят польские офицеры. Участие поляков в бандах подтверждает и тот факт, что бандиты грабят и убивают только белорусов, но не поляков. Ни один ксендз в последнее время не пострадал о бандитов, тогда как за это время много православных священников-белорусов было зверски убито с семьями или искалечено и ограблено».

Подводя итог деятельности Армии Крайовой в Беларуси времен немецко-фашистской оккупации, и не отрицая их заслуг в борьбе с фашизмом, обращаешь внимание на следующие факты. Непонимание несостоятельности польской политики на «крессах всходних», в результате которой этот край еще до войны превратился в зону долговременного конфликта, неумение считаться с действительностью и настроениями подавляющей части местного населения, привели АК, как к политическому и социальному итогу, так и к сомнительному лавированию, массовому насилию, кровавым расправам и бандитизму.



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