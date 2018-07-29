В Дымках живут павлины

–Такие крики, как правило, издают самцы только в брачный период или как сигнал тревоги, – удовлетворил мое любопытство глава семейства Григор. – Вообще же они поют негромко, а самки лишь изредка «квокают» или мягко «мяукают» рядом с потомством.

–Павлинье «ми-и-а-у-у-у» индейцы «переводят» как «минх-ао», что значит «дождь, иди», – ведет вглубь двора и рассказывает хозяйка. –Действительно, перед грозой, перед дождем павлины особенно «разговорчивы». Мы, а главное, соседи уже привыкли.

Павлины у Валентины и Григора живут в просторных вольерах. На первый взгляд может показаться, что все птицы разные. На самом деле отличаются лишь окрасом перьев.

… Глава семьи Григор Арменакович родился и вырос в Армении. Говорит, что в его родном селе павлины свободно гуляют по улице.

– Я в Беларуси уже бóльшую часть жизни, привык и считаю ее своей второй родиной, – отмечает Григор. – В Минск приехал на курсы по информатике и вычислительной технике, познакомился с Валей и сразу в нее влюбился. Поженились. Два года жили в Армении. А я все думал о Беларуси, очень хотелось вернуться сюда. И сорвались. Жена переживала, что в Армении уже подходила очередь на квартиру. А тут пришлось начинать с нуля.

В Борисове молодая семья Авагян построила дом. Завели большое хозяйство. Вырастили двоих детей. И, как сказал хозяин, ни разу не пожалели о своем выборе.

– Я давно говорил жене: «Давай заведем павлинов». Она все не соглашалась, думала, что за ними сложный уход. Пока однажды не увидела их у нашего друга, тоже борисовчанина, – говорит Григор.

– Роскошный хвост, «корона» на голове… Не зря же ее иногда называют жар-птицей. Посмотрела на условия содержания. Все оказалось просто. Вот и согласилась, – вспоминает Валентина. –Муж все твердил: «Я только одну парочку возьму. И все». Так у нас появилась парочка цветных павлинов. А на следующий год еще и царский белый павлин. Муж с сыном за ним ездили аж под Брест. А дочка из Радошковичей привезла белую девочку-павлина. Теперь у нас их пять: пара цветных, пара белых и сынок-подросток.

Разведение павлинов – удовольствие дорогое, – признается хозяин. – К примеру, белый четырехмесячный самец обошелся мне в 750 рублей, трехмесячная самка – в 440.

А ведь для семьи Авагян это всего лишь хобби.