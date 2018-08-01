Из пенсионеров в абитуриенты. В Гомельский университет зачислена 57-летняя студентка

Выйду на пенсию, сяду в кресло-качалку и буду вязать — планы гомельчанки Светланы Владимировны Кондратьевой так и остались планами: на рукоделие катастрофически не хватает времени. День 57-летней женщины расписан по минутам: активная работа, дети, внуки, любимые хобби. А нынешним летом Светлана Владимировна осуществила свою давнюю мечту — впервые стала студенткой. Подробности невероятной истории рассказали в Гомельском государственном университете им. Ф. Скорины.





Учиться никогда не поздно, и в то время как сверстники нашей героини с ностальгией вспоминают все прелести студенчества, она сама с волнением ожидает наступления этой счастливой поры. О высшем образовании, признается пенсионерка, она тайно мечтала всю жизнь.

— С раннего детства меня окружала музыка — родители планировали обучить игре на фортепиано всех троих дочерей, но ожидания оправдала только я. После школы поступила в Гомельский колледж искусств имени Н.Ф. Соколовского.

Это и определило судьбу Светланы Владимировны на 40 лет вперед. Именно столько времени она посвятила музыкальной деятельности — вела музыкальные занятия в детском саду, трудилась в деревенском клубе и по сей день работает концертмейстером в средней школе № 61.





Не раз задумывалась о поступлении в вуз, и только выйдя на пенсию, решилась — сейчас или никогда.

Сначала вместе с дочерью решили пройти обучение на подготовительном отделении в ГГУ имени Ф. Скорины, а затем поступать на факультет психологии и педагогики.

Год выдался не из легких, пришлось крутиться как белка в колесе. Но именно тогда наша героиня и почувствовала вторую молодость, не заметив, как из пенсионерки Светланы Владимировны превратилась в «студентку» Светлану.

— Как девчонка, летела на первую пару к 8.15 утра, сидела на лекциях вместе со вчерашними школьницами, старательно вела конспекты, а по вечерам усердно зубрила теорию. При этом, конечно, работала во второй половине дня и о семье не забывала, она у меня большая: муж, трое детей и двое внуков. Сама удивляюсь, как со всем справлялась? — вспоминает Светлана.

К слову, абитуриентка прекрасно справилась и со вступительными испытаниями, обойдя молодежь и набрав в общей сложности 294 балла! С таким высоким результатом она могла идти на дневное отделение и получать законную стипендию, однако засомневалась и остановилась на заочном. В выборе специальности сомнений не было.

— Еще школьницей мечтала стать медработником и помогать людям, как это делала моя мама. Но с годами поняла — лечить можно не только тело, но и душу. Жизнь научила преодолевать трудности, быть оптимистом и справляться с негативом. Хочу делиться этим с другими.

Мудрость и опыт, по мнению Светланы Владимировны, помогут ей успешно закончить вуз и стать профессиональным психологом. Сложностей она не боится, к окружению молодежи привыкла — всю жизнь работала с детьми — да и возраста совсем не ощущает, наоборот, словно десятки лет с плеч долой.

— На вопрос друзей и знакомых «зачем тебе это нужно?» я обычно отвечаю: воспитала детей, всю жизнь занималась любимым делом, а сейчас не откажусь от еще одного подарка судьбы. Не важно, сколько тебе лет, мечты должны сбываться.

И это не единственная мечта отважной пенсионерки. В ближайших планах подтянуть английский, научиться танцевать, освоить езду на мотоцикле и прыгнуть с парашютом.