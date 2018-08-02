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58-летнего минчанина задержали за жестокое убийство супруги

03.08.2018 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
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25 июля работники, которые косили траву на улице Есенина в Минске, нашли тело женщины. По подозрению в жестоком убийстве задержан ее супруг, сообщила официальный представитель столичного Управления СК Марина Дранькова.


Установлено, что двумя днями ранее на окраине столицы между супругами (54 и 58 лет) произошла ссора после совместного распития спиртного. По версии следствия, мужчина избил супругу и нанес ей удары ножом, женщина скончалась на месте.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (Убийство, совершенное с особой жестокостью). За это грозит до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или казнь.

Известно, что ранее мужчина не был судим. Сейчас он под стражей, с его участием уже провели проверку показаний на месте происшествия (фото выше). Назначен ряд экспертиз по изъятым вещественным доказательствам.

 
Теги: Минск
 
 
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По версии следствия, накануне супруги вместе выпивали, а потом случилась ссора.
 
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