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На АЗС "Лукойл-Белоруссия" в Барановичском районе выявлены нарушения правил пожарной безопасности

06.08.2018 22:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 августа. На АЗС "Лукойл-Белоруссия" в Барановичском районе (Брестская область) выявлены нарушения правил пожарной безопасности, сообщило МЧС.

В мониторинге АЗС № 16, 17, 18, 20 принял участие первый заместитель начальника Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Александр Стрельчик, который "обратил пристальное внимание на знание персоналом требований правил пожарной безопасности, умение действовать в случае ЧС и пользоваться первичными средствами пожаротушения". Также "должное внимание было уделено вопросу, касающемуся безопасного поведения персонала на взрывопожароопасных объектах".

Представитель МЧС "провел с персоналом профилактическую беседу, напомнил основные правила пожарной безопасности на рабочем месте".

"По результатам мониторинга выявлен ряд нарушений. В адрес субъекта подготовлены рекомендации по их устранению", — отмечается в релизе.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 августа. На АЗС "Лукойл-Белоруссия" в Барановичском районе (Брестская область) выявлены нарушения правил пожарной безопасности, сообщило МЧС. В...
 
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