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В Речицком районе ищут мужчину и 11-летнюю девочку, которых унесло на Березине течением
07.08.2018 10:23 — Новости Общества | Tut.by
Мужчину и 11-летнюю девочку унесло течением на Березине, пока о их судьбе ничего неизвестно, сообщили TUT.BY в ОСВОДе.
Инцидент произошел 6 августа примерно в 20.00 недалеко от деревни Горваль Речицкого района. Мужчина, женщина и две девочки 10 и 11 лет купались в Березине. В какой-то момент отдыхающие попали в яму и их стало уносить течением. Женщина и одна из девочек смогли выбраться на берег. Мужчину и второго ребенка унесло течением. В настоящий момент об их судьбе ничего неизвестно. Ведутся поисковые работы.
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Мужчину и 11-летнюю девочку унесло течением на Березине, пока о их судьбе ничего неизвестно, сообщили TUT.BY в ОСВОДе.
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