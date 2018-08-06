В Речицком районе ищут мужчину и 11-летнюю девочку, которых унесло на Березине течением

Мужчину и 11-летнюю девочку унесло течением на Березине, пока о их судьбе ничего неизвестно, сообщили TUT.BY в ОСВОДе.





Инцидент произошел 6 августа примерно в 20.00 недалеко от деревни Горваль Речицкого района. Мужчина, женщина и две девочки 10 и 11 лет купались в Березине. В какой-то момент отдыхающие попали в яму и их стало уносить течением. Женщина и одна из девочек смогли выбраться на берег. Мужчину и второго ребенка унесло течением. В настоящий момент об их судьбе ничего неизвестно. Ведутся поисковые работы.