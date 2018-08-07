Актуальная информация

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2000 г. № 631 «О дополнительных мерах по повышению заработной платы и предоставлению льготных кредитов отдельным категориям граждан» Борисовским районным исполнительным комитетом осуществляется формирование списков молодых специалистов для получения льготных кредитов на приобретение домашнего имущества (мебель, холодильник, телевизор, газовая или электрическая плита, стиральная машина, микроволновая печь, компьютер, монитор, пылесос, электрочайник, кухонная машина) и товаров первой необходимости (одежда, обувь, постельное бельё, одеяла, подушки, посуда), произведенных в Республике Беларусь (далее – льготный кредит).

Право на получение льготного кредита предоставлено выпускникам государственных учреждений образования и учреждений образования потребительской кооперации, получившим среднее специальное, высшее образование и приступившим к работе по распределению или направлению на работу (направленным для прохождения службы) не по месту жительства родителей или в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, согласно утверждаемому Правительством Республики Беларусь перечню территорий (населенных пунктов и других объектов), относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, независимо от места жительства родителей, в организациях, финансируемых их бюджета, воинских частях, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, организациях потребительской кооперации, сельскохозяйственных организациях в течение 2-х лет после окончания этих учреждений образования.

Выпускники государственных учреждений высшего образования, получившие высшее образование по профилю образования «Здравоохранение», могут реализовать данное право в течение 2-х лет после прохождения интернатуры (стажировки).

Перечень документов, необходимых для получения льготного кредита

Письмо-ходатайство руководителя организации о выделении льготного кредита.

Копия диплома об окончании ВУЗа, ССУЗа (заверенная кадровой службой).

Копия направления на работу (заверенная кадровой службой).

Выписка из приказа о приёме на работу (зачислении на службу).

Копия паспорта (31, 32 страницы и прописка).

Копия свидетельства о рождении.

Справка о месте жительства родителей.

Справка или иной документ (копия договора о найме жилого помещения) о месте жительства молодого специалиста. При необходимости документ, подтверждающий перемену фамилии.

Обращаться в отдел организационно-кадровой работы Борисовского районного исполнительного комитета по адресу: г. Борисов, ул.Чапаева, 6, каб.404, телефон: 73-53-59.

http://www.borisov.gov.by