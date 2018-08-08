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100 или 400. Минимальные баллы, с которыми абитуриенты прошли в вузы на платное
09.08.2018 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Вузы закончили принимать документы на платное. Учиться за свой счет смогут даже те, кто набрал всего сто баллов. TUT.BY посмотрел, с какими максимальными и минимальными результатами парни и девушки поступали в этом году на платное дневное.
БГУ: минимум — 149, максимум — 338
По данным пресс-службы главного вуза страны, самый высокий конкурс на платное дневное тут был на специальности «Правоведение» — 2,1 человека на место. На некоторые специальности зачисляли всех, кто подал документы. Среди них, например, «Радиофизика», «Русская филология», «Славянская (славянская и русская) филология».
При этом минимум баллов, с которыми можно было
Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БГУ в 2018—2019 году
БНТУ: максимум — 301, минимум — 99,7
В Белорусском национальном техническом университете на многие специальности на дневное платное
Среди максимальных баллов, с которыми ребята поступали в БНТУ на дневное платное, специальность «Архитектурный дизайн» — 301,33 баллов, «Таможенное дело» — 257.
Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БНТУ в 2018—2019 году
В меде баллы выше, чем в радиотехническом
В пресс-службе БГУИРа рассказали, что на платное дневное на специальности экономического профиля «конкурс был». На специальности технико-технологического профиля «брали всех желающих». Самые востребованные специальности у платников и бюджетников практически совпали,
«Программное обеспечение информационных технологий» — 317 баллов (бюджет — 370);
«Информатика и технологии программирования» — 289 баллов (бюджет — 371);
«Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» — 279 баллов (бюджет — 368).
В БГМУ баллы на платное дневное тоже довольно высокие. Так, например, чтобы учиться за свой счет на стоматологическом факультете
Минимальный балл, с которым в этом году
Чуть больше — 94 балла требовалось набрать, чтобы осваивать «Техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции». Среди специальностей, где нужно было приложить три ЦТ, минимум баллов требовалось от абитуриентов, поступающих на «Проектирование и производство сельскохозяйственной техники», — 106 баллов.
БГПУ им. Максима Танка: максимум — 236, минимум — 140
В приемной комиссии педуниверситета говорят, что конкурс на платное дневное в 2018-м сложился на всех специальностях. При этом на «Физику и информатику», а также «Белорусский язык и литературу»
Что же касается вузовских минимумов, то самый низкий проходной балл в университете на специальностях «История и мировая художественная культура», а также «История и экскурсионно-краеведческая работа» — 140 баллов. Больше всего баллов потребовалось, чтобы поступить на «Сурдопедагогику» — 236 баллов, 209 — полупроходной.
Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БГПУ им. Максима Танка в 2018—2019 году
БГТУ: максимум — 233, минимум 105
Чтобы поступить на специальность «Лесоинженерное дело» в технологический университет, нужно было набрать 105 баллов. Это минимум на дневное платное в университете. Максимум — 233 балла требовалось для поступления на «Программное обеспечение информационных технологий» и «Дизайн электронных и веб-изданий».
Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БГТУ в 2018—2019 году
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Вузы закончили принимать документы на платное. Учиться за свой счет в этом году смогут даже те абитуриенты, которые набрали всего сто баллов.
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