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100 или 400. Минимальные баллы, с которыми абитуриенты прошли в вузы на платное

09.08.2018 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Вузы закончили принимать документы на платное. Учиться за свой счет смогут даже те, кто набрал всего сто баллов. TUT.BY посмотрел, с какими максимальными и минимальными результатами парни и девушки поступали в этом году на платное дневное.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

БГУ: минимум — 149, максимум — 338

По данным пресс-службы главного вуза страны, самый высокий конкурс на платное дневное тут был на специальности «Правоведение» — 2,1 человека на место. На некоторые специальности зачисляли всех, кто подал документы. Среди них, например, «Радиофизика», «Русская филология», «Славянская (славянская и русская) филология».

При этом минимум баллов, с которыми можно было поступить в БГУ на платное, — это 149. Столько требовалось набрать, чтобы пройти на «Географию (по направлениям)». Чуть больше, 156 баллов, потянула специальность «Дизайн (предметно-пространственной среды)». Что же касается максимумов, то в главном вузе страны они внушительные. Так, например, для поступления на «Международное право» парням и девушкам нужно было набрать 338 баллов, «Международные отношения» — 331, «Прикладная информатика» — 305, «Информатика» — 301.

Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БГУ в 2018—2019 году

Специальность Балл
«География (по направлениям)» 149

«Дизайн (предметно-

пространственной среды)»

 156
«Теология» 162
«Гидрометеорология» 162
«Геоэкология» 163

БНТУ: максимум — 301, минимум — 99,7

В Белорусском национальном техническом университете на многие специальности на дневное платное случился недобор. Так, например, на факультете транспортных коммуникаций конкурс был 0,11 человек на место. На большинстве специальностей приборостроительного факультета — 0,19. На диплом БНТУ претендуют первокурсники с суммой баллов 99,7. Такой «порог» отмечен на «Дизайне гусеничных и колесных машин». Абитуриенты, набравшие 100,33 балла, смогли пройти на «Дизайн производственного оборудования».

Среди максимальных баллов, с которыми ребята поступали в БНТУ на дневное платное, специальность «Архитектурный дизайн» — 301,33 баллов, «Таможенное дело» — 257.

Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БНТУ в 2018—2019 году

Специальность Балл
«Дизайн гусеничных и колесных машин» 99,7
«Дизайн производственного оборудования» 100,33
«Промышленное и гражданское строительство» 103
«Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов» 106
«Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)» 114

В меде баллы выше, чем в радиотехническом


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В пресс-службе БГУИРа рассказали, что на платное дневное на специальности экономического профиля «конкурс был». На специальности технико-технологического профиля «брали всех желающих». Самые востребованные специальности у платников и бюджетников практически совпали, сообщает сайт университета. В топ-3 у тех, кто будет учиться за деньги, вошли:

«Программное обеспечение информационных технологий» — 317 баллов (бюджет — 370);

«Информатика и технологии программирования» — 289 баллов (бюджет — 371);

«Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» — 279 баллов (бюджет — 368).

В БГМУ баллы на платное дневное тоже довольно высокие. Так, например, чтобы учиться за свой счет на стоматологическом факультете нужно было набрать 337 баллов, на фармацевтическом — 336, на лечебном — 295, на педиатрическом — 285, на медико-профилактическом — 246.

Минимальный балл, с которым в этом году можно было пройти на платное в аграрный университет, — 92 балла. Это полупроходной для специальности «Управление охраной труда в сельском хозяйстве». Однако, уточняют в приемной комиссии вуза, чтобы сюда поступить, абитуриенты сдавали только два ЦТ, учитывался также документ об образовании, например, аттестат.

Чуть больше — 94 балла требовалось набрать, чтобы осваивать «Техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции». Среди специальностей, где нужно было приложить три ЦТ, минимум баллов требовалось от абитуриентов, поступающих на «Проектирование и производство сельскохозяйственной техники», — 106 баллов.

БГПУ им. Максима Танка: максимум — 236, минимум — 140

В приемной комиссии педуниверситета говорят, что конкурс на платное дневное в 2018-м сложился на всех специальностях. При этом на «Физику и информатику», а также «Белорусский язык и литературу» зачислены все желающие.

Что же касается вузовских минимумов, то самый низкий проходной балл в университете на специальностях «История и мировая художественная культура», а также «История и экскурсионно-краеведческая работа» — 140 баллов. Больше всего баллов потребовалось, чтобы поступить на «Сурдопедагогику» — 236 баллов, 209 — полупроходной.

Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БГПУ им. Максима Танка в 2018—2019 году

Специальность Балл
«История и мировая художественная культура» 140
«История и экскурсионно-краеведческая работа» 140
«Дошкольное образование» 143

«Изобразительное искусство, черчение и

народные художественные промыслы»

 153
«Биология и география» 156

БГТУ: максимум — 233, минимум 105

Чтобы поступить на специальность «Лесоинженерное дело» в технологический университет, нужно было набрать 105 баллов. Это минимум на дневное платное в университете. Максимум — 233 балла требовалось для поступления на «Программное обеспечение информационных технологий» и «Дизайн электронных и веб-изданий».

Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БГТУ в 2018—2019 году

Специальность Балл
«Лесоинженерное дело» 105

«Полиграфическое оборудование и системы обработки информации»

 106
«Производство изделий на основе трехмерных технологий» 121

«Конструирование и производство изделий из композиционных

материалов»

 126
«Технология деревообрабатывающих производств» 128
 
 
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Вузы закончили принимать документы на платное. Учиться за свой счет в этом году смогут даже те абитуриенты, которые набрали всего сто баллов.
 
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