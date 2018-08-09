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На диагностических станциях г. Березы 28 июля была организована социальная акция «15 лет проходим гостехосмотр вместе»
10.08.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)
Проводилась она в рамках комплекса предупредительно-профилактических мер по повышению безопасности эксплуатируемых транспортных средств. Среди задач этого мероприятия было проведение информационно-разъяснительной работы о целях гостехосмотра и его развитии, а также расширенные рекомендации по результатам диагностики автомобилей. Немаловажным фактором является и привлечение внимания автовладельцев к необходимости регулярной диагностики технического состояния машин и соблюдения сроков гостехосмотра.
Тем, кто получил разрешение на допуск своего транспортного средства к участию в дорожном движении в пятый, десятый и пятнадцатый раз, были вручены жилеты со световозвращающими элементами, омывающие жидкости, блокноты и другие подарки. Это стало приятным сюрпризом для автовладельцев и подарило им много хороших впечатлений.
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На диагностических станциях г. Березы 28 июля была организована социальная акция «15 лет проходим гостехосмотр вместе»
Мероприятие быо приуроченно к юбилею РУСП «Белтехосмотр».
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