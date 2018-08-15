ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На территории детсада спасатели отловили четырехметрового питона. Ищут хозяев змеи

15.08.2018 21:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Тигрового питона на территории яслей-сада по улице Уборевича отловили минские спасатели. Сейчас МЧС просит помощи в поиске хозяев рептилии.


— В 19.50 нам одновременно поступило два сообщения. Первое — от прохожего, который рассказал, что увидел на территории детского сада питона. Второй звонок был от работницы этого садика. Женщина также сообщила, что у них на территории питон, — рассказала подробности официальный представитель МГУ МЧС Ольга Мельченко.

Прибывшие на место спасатели отловили змею и отвезли в зоопарк.


Ольга Мельченко говорит, что питону около 5 лет. Длина его — 4 метра, а весит змея 8 кг.

Работники зоопарка взяли питона на передержку, пока не объявятся его хозяева.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники зоопарка взяли питона на передержку, пока не объявится его хозяин.
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусов среди пострадавших при обрушении моста в Генуе нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика