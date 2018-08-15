На территории детсада спасатели отловили четырехметрового питона. Ищут хозяев змеи

Тигрового питона на территории яслей-сада по улице Уборевича отловили минские спасатели. Сейчас МЧС просит помощи в поиске хозяев рептилии.





— В 19.50 нам одновременно поступило два сообщения. Первое — от прохожего, который рассказал, что увидел на территории детского сада питона. Второй звонок был от работницы этого садика. Женщина также сообщила, что у них на территории питон, — рассказала подробности официальный представитель МГУ МЧС Ольга Мельченко.

Прибывшие на место спасатели отловили змею и отвезли в зоопарк.





Ольга Мельченко говорит, что питону около 5 лет. Длина его — 4 метра, а весит змея 8 кг.

Работники зоопарка взяли питона на передержку, пока не объявятся его хозяева.