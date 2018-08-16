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В Минске ищут мужчину, который ушел из дома и пропал

17.08.2018 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске разыскивают мужчину, который третьего августа ушел из дома и пропал. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Бараш Сергей Валентинович (1977 года рождения) живет по адресу Калиновского, д. 82/2. Третьего августа в 7:00 ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.
О его местонахождении ничего не известно.

Если вам что-то о нем известно, звоните на 7733 с мобильника любого оператора.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина живет на улице Калиновского.
 
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