В Минске ищут мужчину, который ушел из дома и пропал

В Минске разыскивают мужчину, который третьего августа ушел из дома и пропал. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд « Ангел ».





Бараш Сергей Валентинович (1977 года рождения) живет по адресу Калиновского, д. 82/2. Третьего августа в 7:00 ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.

О его местонахождении ничего не известно.

Если вам что-то о нем известно, звоните на 7733 с мобильника любого оператора.