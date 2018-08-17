РЕПОРТАЖ: Когда возникает отцовский инстинкт

Минздрав утвердил регламент посещения родильных домов и акушерских отделений. Теперь родственники молодых мам официально могут навещать родильниц и новорожденных детей в палатах. Эта возможность, как и партнерские роды, будет способствовать укреплению семьи и формированию доброжелательного отношения между медработниками, матерью и ее семьей.

Романа Володько, который в статусе папы всего четвертый день, журналисты застали в РНПЦ "Мать и дитя". Новоиспеченный отец пришел навестить супругу и их малышку-красавицу. Встреча проходит в комфортной приватной обстановке - в индивидуальной палате. С недавнего времени роддома распахнули свои двери не только для пап. Навещать родильниц и новорожденного ребенка могут все родственники. Круг таких лиц определит сама молодая мама.

Каждое учреждение здравоохранения на основании представленного Минздравом регламента разработает свой порядок посещения родильного дома или акушерского отделения. У каждого такого учреждения своя специфика - начиная от архитектурно-строительных особенностей до внутреннего распорядка дня. Регламент РНПЦ "Мать и дитя" пока будет разрешать посещение родственниками только индивидуальных палат. Позже продумают и иные варианты: родственники не должны мешать другим женщинам, которые находятся в общей палате.

Дочку Анечку Роман впервые смог увидеть даже раньше, чем его супруга Анастасия, благодаря тому, что мужчина участвовал в партнерских родах. Те часы он вспоминает с особым трепетом. "Стоял и ждал, когда услышу крик нашей малышки. А когда это, наконец, произошло, меня охватило безумное ощущение счастья. Это неописуемые чувства, когда слышишь первый крик ребенка", - сказал мужчина.

"Что мотивировало вас на совместные роды?" - интересуюсь я. "Прежде всего - это помощь жене. Вряд ли есть что-то такое, что может вынести женщина, но не может вынести мужчина. Считаю, что каждый обязан быть вместе с женой, девушкой в этот момент, - уверен Роман. - Раньше у меня были некоторые стереотипы в этом плане, но они оказались ошибочными. На самом деле все гораздо легче. Нужно просто не мешать врачам, они сами знают, что и как делать. Важна какая-то минимальная помощь: подать, принести, помочь".

Сегодня из роддомов женщин выписывают на третьи сутки после нормальных родов и на пятые - после кесарева сечения. Вместе с тем психологи уверены: чем раньше происходит первый контакт папы с малышом, чем быстрее формируется привязанность. "Очень здорово, когда ты можешь видеть своего ребенка сразу же после рождения и не ждать несколько дней, пока выпишут", - подтверждает это Роман.

По словам врача-неонатолога родильного физиологического отделения РНПЦ Елены Болбатовской, любая семья должна быть вместе с ребенком с первых минут его жизни, поэтому будущих отцов приглашают и в родзал, и в палату. Как показала практика, мужчины охотно соглашаются, хотя многие просто не знают о такой возможности.

В роддомах специалисты дают мужчинам первую консультацию по уходу за малышом. "Мы учим отца, как взять ребенка на руки, как поменять памперсы, как дать бутылочку, если мама не может кормить по состоянию здоровья. Стараемся обучить мужчин всему, чем они интересуются в индивидуальном порядке", - сказала Елена Болбатовская.

Именно во время совместных родов должно состояться первое знакомство отца с малышом, уверена заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ Светлана Нагибович. Папы, прошедшие перед этим специальные курсы, более подготовленные. Партнером в родах не обязательно должен быть муж. Поддержать морально и духовно женщину может мама, сестра и даже подруга.

По словам медиков, партнер в родах - это помощник и посредник между роженицей и медицинским персоналом. Папа в предродовой палате выполняет работу, которая не требует медицинского образования, но от этого не менее важна. Вместо акушерок, которым порой приходится исполнять роль психологов, психотерапевтов, с этой задачей будущие отцы успешно справляются сами. Курсы по психопрофилактической подготовке к родам супружеские пары, в том числе партнеры, могут пройти при женских консультациях и роддомах.

Отцовский инстинкт - миф или нет? И откуда берутся отцовские чувства? Ученые, исследовавшие феномен привязанности между младенцем и отцом, выяснили, что такая привязанность может развиваться с самых первых дней после рождения нового человека. Мужчина наделен для этого всем необходимым психологическим арсеналом. Роман же уверен: "Нельзя в один миг взять и якобы стать отцом. Ты должен быть отцом своему ребенку каждый день, делая его счастливым".

Противники партнерских родов спросят, зачем, собственно, они вообще нужны. Ведь долгое время считалось, что рождение ребенка - таинство, при котором не должен присутствовать мужчина. В ответ на это мужья, "рожавшие" вместе с женой, гордо отвечают: до этого момента они еще никогда не были так близки со своей любимой. Смысл этих слов поймет лишь тот, кто справился с этой задачей вместе с супругой.

... И пока другие мужчины благодарят своих уставших, но счастливых жен за рождение сына или дочери по телефону, папа, разделивший этот трудный момент вместе с любимой, может сказать ей слова любви на ушко. А это, знаете, совсем другие ощущения.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-



