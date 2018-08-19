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Уважаемые гости и жители Борисовского района!

20.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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25 августа 2018 года в ГУ «Борисовский парк культуры и отдыха им. М. Горького» пройдет районный детский праздник «Летняя феерия».

В программе праздника:

— праздничные игры и конкурсы;

— выступления детских творческих коллективов и учащихся детско-юношеских спортивных школ и секций;

— спортивные соревнования, мастер-класс по бильярду, фитнес-марафон;

— показательные выступления участников ОО «Республиканский клуб любителей-собаководов»;

— работа интерактивных площадок и анимация;

— работа торговых точек.

Начало праздника в 11.00.

 
 
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25 августа 2018 года в ГУ «Борисовский парк культуры и отдыха им. М. Горького» пройдет районный детский праздник «Летняя феерия».
 
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