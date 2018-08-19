Уважаемые гости и жители Борисовского района!

25 августа 2018 года в ГУ «Борисовский парк культуры и отдыха им. М. Горького» пройдет районный детский праздник «Летняя феерия».
В программе праздника:
— праздничные игры и конкурсы;
— выступления детских творческих коллективов и учащихся детско-юношеских спортивных школ и секций;
— спортивные соревнования, мастер-класс по бильярду, фитнес-марафон;
— показательные выступления участников ОО «Республиканский клуб любителей-собаководов»;
— работа интерактивных площадок и анимация;
— работа торговых точек.
Начало праздника в 11.00.