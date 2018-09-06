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Минск готовится встретить свой 951-й день рождения
07.09.2018 21:07 — Новости Общества | БT
Елена Гурецкая ловко сплетает золотистые ленты в замысловатые узоры. Уже более 20 лет мастер создает арт-объекты из лозы. А специально ко Дню города вместе с учениками готовит новую праздничную коллекцию.
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