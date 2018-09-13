Погода в выходные: холодает, ожидаются дожди

Сентябрь в этом году щедр на летнее тепло, но в предстоящие выходные дни осень напомнит о себе, сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 15 сентября, под влиянием активного атмосферного фронта ночью преимущественно по юго-западу, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются дожди. Ночью в отдельных районах Брестской области, днем местами по стране сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от +6°С по северу до +16°С по югу страны, максимальная температура днем в основном +13...+19°С, лишь по юго-востоку страны воздух прогреется до +20...+26°С.

В воскресенье, 16 сентября, с ростом атмосферного давления погода улучшится и будет преимущественно без осадков, лишь под влиянием уходящего фронтального раздела ночью в основном по востоку республики, а днем в отдельных районах Витебской и Могилевской областей не обойдется без кратковременных дождей. Ночью местами по востоку страны возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +6...+13°С, максимальная температура днем составит +14...+21°С.

17 сентября, в понедельник, погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Витебской области пройдет небольшой дождь. Температура воздуха минимальная ночью составит +4...+10°С, местами при ясном небе она понизится до +2...+3°С; максимальная температура днем в основном +15...+21°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +23°С.

18 сентября, во вторник, преимущественно по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +6...+13°С, максимальная температура днем в основном +16 +22°С, по юго-западу до +24°С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!