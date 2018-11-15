Более тысячи тружеников села удостоены наград профсоюза работников АПК

Более тысячи тружеников села получат награды ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности от профсоюза работников агропромышленного комплекса.



– Механизаторы и животноводы, все, кто обеспечивают конвейер сельскохозяйственного производства, без кого невозможно вырастить и убрать урожай, работники перерабатывающих предприятий заслуживают самых искренних слов благодарности. Это их заслуга, что Гродненская область – лидер в аграрной отрасли республики, – отметил председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Иван Олизарович.







На районных праздниках, приуроченных ко Дню работников сельского хозяйства, только обком профсоюза АПК вручит грамоты, благодарности и благодарственные письма 282 труженикам села. Не останутся в стороне и райкомы профсоюза – отметят свыше 300 человек.









Усилия профсоюза работников АПК, как и всех руководителей сельскохозяйственных организаций, специалистов были направлены на создание достойных условий работы людей, обеспечение их спецодеждой, горячим питанием. За счет бюджета первичных и районных профсоюзных организаций, средств хозяйств решается вопрос о приобретении столов и стульев для приема пищи в полевых условиях. Под контролем и качество приготовленной еды.









– Забота о человеке труда стоит на первом месте. Большое внимание отраслевой профсоюз уделяет профилактике производственного травматизма в сельскохозяйственной отрасли, соблюдению правил охраны труда, техники безопасности. Председатели райкомов входят в составы мобильных групп по охране труда. Перед началом весеннего сева, уборочной проводятся мониторинги всех хозяйств, выдаются рекомендации по устранению тех или иных нарушений. В сельхоз-организациях работают более тысячи общественных инспекторов по охране труда и технике безопасности, это хорошие помощники руководителям. В результате совместных усилий по профилактике удается решить многие вопросы, – рассказал Иван Олизарович.



Одно из важных направлений в работе отраслевого профсоюза АПК – организация соревнований. Проводятся они во время весенней посевной, при заготовке трав, на уборке урожая, среди животноводов машинного доения и на доращивании крупного рогатого скота, среди осеменаторов и ветеринарных врачей. Вместе с управлением сельского хозяйства и продовольствия проводятся смотры готовности техники к выходу в поле.









В рамках акции «Наш животновод» председатели райкомов профсоюза АПК посетили 510 молочно-товарных ферм. 961 лучший работник награжден ценными подарками и денежными премиями, получил благодарности. Ни одна ферма не осталась без внимания.



Определены лидеры в областном соревновании среди животноводов. По итогам работы за 9 месяцев среди операторов машинного доения с доением в доильных залах победителями стали Мария Ефимик, Наталья Трубило и Зарина Климутко – звено молочно-товарного комплекса «Деревная» КСУП «Деревновский» Слонимского района. Среди операторов машинного доения на молокопроводах лучшие показатели у Марии Янулевич, которая трудится на молочно-товарной ферме «Рогачи» СПК имени Деньщикова Гродненского района. Среди операторов по доращиванию молодняка до шести месяцев первое место у Светланы Быковской, работника фермы «Бондари» СПК «Озеры» Гродненского района.



Областные соревнования по уборке урожая проходят в два этапа. Уже во время страды профсоюзы в каждом районе чествуют экипажи, первыми намолотившие тысячу тонн зерна. Прямо в поле им вручают дипломы, денежные премии и сувениры. В этом году обком профсоюза работников АПК наградил 98 человек, еще 584 – райкомы. Победители второго этапа соревнований на уборке урожая с учетом уборки зерна кукурузы получат свои награды в День работников сельского хозяйства на областном празднике «Дажынкі» и во время районных праздников.













Победителем областного соревнования на уборке зерновых и зернобобовых культур признан старший комбайнер СПК имени Деньщикова Гродненского района Василий Гузаревич, намолотивший 7 162 тонны зерна вместе с кукурузой.