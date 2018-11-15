Профилактика – залог сохранности личного имущества

Удельный вес всех совершенных преступлений по-прежнему составляют кражи личного имущества – 118 преступлений из 162 (72,8%). В отношении престарелых граждан в отчетном периоде совершено 49 хищений (41,5% от общего количества хищений, совершенных в отношении пожилых граждан).

Хищение имущества является одним из древнейших правонарушений, которые совершают люди из своей личной, корыстной заинтересованности.

Основными причинами совершения краж остаются по-прежнему:

жадность;

алчность;

стремление, а равно возможность обогатится за счет другого человека;

отсутствие желания честно добывать, зарабатывать и накапливать людьми материальные блага;

простая человеческая лень, сопряженная с завистью в отношении граждан, способных своим добросовестным трудом обеспечивать себя и своих близких всем необходимым, в том числе материальными ценностями;

патологическое стремление совершать преступления, в том числе кражи, вызванное болезненным состоянием психики.

Места совершения хищений разнообразны. Исходя из анализа хищений, совершенных в отношении пожилых граждан, можно выделить наиболее распространенные их них: из жилища – 51 факт, из ручной клади – 16 фактов (большая часть таких хищений совершена во время передвижения потерпевших в общественном транспорте), из дачных домов – 11 фактов, из надворных хозяйственных построек и бань – 10 фактов, с территории домовладений – 9 фактов, из автомобилей, припаркованных вблизи домов, в т.ч. во дворах частных домов, – 5 фактов, из гаражей – 3 факта (1 хищение из гаража в гаражном кооперативе), на кладбище – 3 факта.

Для проникновения в помещения, в т.ч. дачные, и гаражи граждан злоумышленники используют различные способы, например: взлом двери; воздействие на окно, подбор ключа, проворот сердцевины замка, свободный доступ.

Предметами преступного посягательства являются, как дорогостоящая компьютерная и бытовая техника, транспортные средства, так и продукты питания, одежда, обувь, предметы домашнего обихода, в том числе и кухонная утварь.

Зачастую, имея умысел на проникновение в жилые дома, в т.ч. дачные, и расположенные рядом с ними подсобные помещения, бани злоумышленники похищают строительный инвентарь, электрическую садовую технику и другое имущество, оставленное владельцами в свободном доступе, в т.ч. на длительный период времени.

Однако, несмотря на проводимую профилактическую работу по предупреждению правонарушений, в т.ч. хищений, по-прежнему одним из факторов, способствующих совершению хищений, является беспечность, халатность собственников, не обеспечивающихо на должном уровне сохранность принадлежащего имущества, а в некоторых случаях полное нежелание предпринимать простейшие меры, направленные на предотвращение противоправных посягательств со стороны криминального элемента, что подтверждается в ходе расследования возбужденных в текущем году уголовных дел. Так, например: 1. гражданин К. пригласил к себе в гости наглядно знакомого, после ухода которого обнаружил пропажу своего имущества. 2. Гражданка П. разрешила наглядно знакомому лицу без определённого места жительства и рода деятельности проживать неопределенное время во времянке, расположенной во дворе ее дома. К нему периодически приходили такие же лица. Из доверчивости, гражданка П. принадлежащее ей жилище, покидая его даже на непродолжительное время (например, для работы в огороде), не запирала. Спустя какое-то время, она обнаружила в доме пропажу ювелирных изделий. 3. Для ухода за престарелой гражданкой родственниками была нанята «по рекомендации» сиделка, которая исчезла вместе с личными вещами потерпевшей О. В ходе расследования уголовного дела установлено, что сиделка страдала психическим заболеванием и злоупотребляла алкоголем.

Ещё одной очевидной проблемой больших районов и городов является несоответствие соотношения количества автотранспорта к количеству мест в гаражных кооперативах и на автостоянках, что влечет появление около каждого жилого дома неорганизованных стоянок транспорта, которые являются удобным объектом посягательства для преступников.

Ряд гаражных кооперативов на территории региона не оборудован отдельными въездами, шлагбаумами, постами охраны, тем самым отслеживание прибывающего и убывающего на территорию кооперативов автотранспорта не ведется. При этом зачастую граждане хранят в гаражах имущество, представляющее значительную материальную ценность.

Способов для проникновения в чужое жилище, гараж как сообщалось раньше, существует много. Невскрывающихся замков не бывает. Лучшего способа обезопасить свое жилище, чем установка охранной сигнализации, пока не изобретено. Заключая договора на охрану жилища, Департамент охраны МВД Республики Беларусь берет на себя обязательства по сохранности Вашего имущества. Под охрану принимаются не только помещения с личным имуществом граждан, но и иные строения с имуществом, такие как: гараж, подвал, сарай, отдельно стоящие или находящие в массиве.

Также следует добавить, что есть возможность охраны нетелефонизированных помещений с личным имуществом граждан при помощи каналов «GSM», используемых МЦС «Велком», как по контролю за техническими средствами с выездом нарядов милиции (групп задержания) в зоне реагирования, так и без выезда групп задержания – вне зоны реагирования.

Более подробную информацию можно получить в Борисовском отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь: 73 – 33- 35 (круглосуточно).

Тем не менее, соблюдение элементарных правил поведения поможет сохранность личное имущество, т.к. прежде всего от самих граждан зависит личная и имущественная безопасность:

уходя из дома, даже на незначительный период времени, проверьте, закрыты ли двери и окна, особенно тех, кто проживают на нижних этажах;

установите на входные двери надежные замки (воры не любят с ними возиться);

не оставляйте ключи от входной двери на тумбочке или ином легкодоступном месте в прихожей;

не прячьте запасные ключи от жилого помещения снаружи (под ковриком, в почтовом ящике и т.д.) – преступники всегда ищут их там;

если выходите не надолго, оставляйте включённым свет, радио (необходимо создать эффект «присутствия»);

не храните наличные деньги, ювелирные украшения и др. ценные вещи на видном месте;

если жилое помещение покидается надолго, попросите родственников, соседей забирать почту из почтового ящика;

ни под каким предлогом не впускайте в дом незнакомых лиц, не поддавайтесь ни на какие их предложения, т.к. они могут быть обманными;

не вступайте ни в какие сделки с незнакомыми людьми;

избегайте пребывания на улицах и в других местах, которые плохо освещаются;

получив пенсию, не демонстрируйте деньги окружающим;

при использовании банковских пластиковых карт, не оставляйте на ней сведения о пин-коде и не говорите информацию о нем посторонним лицам, инструктаж по пользованию картой получайте исключительно с людьми, которым доверяете, а также у работников банков;

при перемещении в общественном транспорте не храните ценные вещи (например, деньги, мобильные телефоны) в легкодоступных местах (не застегивающихся карманах одежды, наружных карманах сумок, рюкзаков и т.д.), ручную кладь все время держите под наблюдением, особенно во время «давки» (воры-карманники очень часто её используют или умышленно имитируют);

мобильный телефон не оставляйте без присмотра;

не давайте телефон звонить незнакомым людям;

не оставляйте телефон в верхней одежде, которая сдается в гардероб;

не носите мобильный телефон в наружных карманах одежды, сумок, рюкзаков – т.е. в местах, доступных для хищения и способствующих его легкой утере;

не покупайте мобильный телефон с рук – он может быть добыт преступным путем;

запишите идентификационный номер телефона – это облегчит его розыске в случае похищения или утери;

установите на автомобиль профессиональную сигнализацию, используйте устройство для блокировки руля, переключения передач;

установите в автомобиль магнитолу со съемной панелью, которую необходимо при уходе забирать с собой или помещать в автомобиле в месте, исключающие её видимость;

во время движения, особенно во время нахождения в дорожных пробках, закрывайте окна, а также двери автомобиля на замок; не кладите на панель приборов или кресла имущество (преступник может наклониться и похитить его);

паркуйте автомобиль в многолюдных или хорошо освещенных местах, вблизи камер видеонаблюдения, сторожевой охраны;

никогда не оставляйте ключи в замке зажигания, даже когда машина находится в гараже или автозаправке (оплата топлива);

всегда закрывайте окна, двери автомобиля, даже уходя на непродолжительное время;

не оставляйте имущество в салоне машины, особенно на видном месте на ночь. Если нет возможности забрать его из машины, следует положить имущество в багажник.

Помните!!! Если вы все-таки столкнулись с преступником, отдайте ему то, что он требует. Помните!!! Лучше потерять кошелёк, чем жизнь или здоровье! Постарайтесь запомнить приметы преступника и как можно быстрее обратиться в милицию по телефонам: 73-25-21, 102 (оба работают круглосуточно).

Отдел охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Борисовского РУВД Миноблисполкома».