Гаражи - под снос. Между проспектом и улицей Карла Маркса задумали построить гостиницу и кафе

Сегодня на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска одобрили еще одну концепцию, связанную с развитием района улицы Карла Маркса. Она предусматривает появление в одном из кварталов гостиницы, кафе и пешеходной зоны. Смотрите, что предлагается.





Речь идет о территории в границах проспекта, улицы Володарского и улицы Карла Маркса.



Изображение: «Яндекс.Карты»

Сейчас тут есть небольшой проезд, где паркуются машины, а также стоят гаражи. Выглядит все вот так:

















По заказу компании «Локрум» Минскгражданпроект разработал предпроектное решение по развитию этой зоны. Здесь предлагается сделать пешеходную зону, а также построить гостиницу с паркингом и кафе. Заезд сюда на машине — только со стороны улицы Володарского.



Гостиница с зеленой крышей должна разместиться на месте нынешних гаражей.



Предполагаемое кафе возле арки на проспект.



Вид на это же кафе со стороны арки.



Гостиница с фастфудом. Вид со стороны арки в сторону Карла Маркса



Гостиница с фастфудом. Вид со стороны Карла Маркса.

Архитекторы говорят, что нарочно выбрали стиль зданий, который не воссоздает историческую среду, а контрастирует с ней. Мол, воссоздание архитектуры определенной эпохи — это немного фальшиво. Более того, по регламентам исторической застройки, новые здания вписываются в ее силуэт.

Такая архитектура понравилась членам совета, но возникли другие вопросы. Например, знают ли об этих планах жильцы квартала, учитывая то, что их гаражи пойдут под снос.

— Они догадываются, что там будет происходить, по тому, сколько мы туда ходили с визуальными обследованиями. Я думаю, они к этому готовы, — сказала представитель Минскгражданпроекта и добавила, что за снесенные гаражи будет компенсация.



Тут сейчас гаражи.

Архитектор Михаил Гаухфельд сказал, что проект, конечно, красивый, но он вступает в противоречие с градостроительной ситуацией в районе. Дело в том, что Карла Маркса и сейчас не может справиться с количеством машин, а мы добавляем в ее окрестности еще больше общественных функций.

Зато остальные члены совета в полной мере поддержали концепцию. Вот аргументы за:

— Любая подделка под что-то старое — это фальшь. Поэтому очень хорошо, что архитектура зданий самобытна.

— Если такие кварталы возможны в Питере и Вильнюсе, то почему бы не сделать у нас.

— Сейчас на этом отрезке уже есть пешеходное движение, но оно никак не организовано. Так почему бы его не организовать.

В итоге совет поддержал концепцию. Правда, ее превращение в жизнь — процесс долгий.