Вокруг Игналинской АЭС: скандалы, демонтаж и радиоактивные отходы… 

Демонтаж оборудования и процесс выгрузки отработанного ядерного топлива на Игналинской АЭС продолжаются, а скандалы, связанные с литовской электростанцией, тем временем, лишь набирают обороты.

Для начала руководство станции обвинили в коррупции. Схема была такова: в 2017 году Служба специальных расследований Литвы инициировала проверку аукциона по продаже двух тысяч тонн медных труб с ИАЭС, вследствие чего Совет по конкуренции установил весьма нелицеприятные факты: в аукционе участвовали две организации, одна из которых – немецкая компания Sypra – выиграла аукцион, получив право на приобретение труб по заниженной цене (1,5 миллиона евро). Тем временем, на рынке этот же «товар» стоил в пять раз дороже. В результате, обвинения в злоупотреблении служебным положением были предъявлены шести лицам, включая генерального директора ИАЭС, который был вынужден подать в отставку и уйти на покой.

Конечно, все эти коррупционные скандалы не остались незамеченными в Брюсселе, и ЕС выделил на закрытие станции 552 миллиона евро, вместо запрошенных Литвой 780 миллионов евро. Впрочем, Игналинской АЭС не хватает не только финансирования, но и рабочих рук. Так, с учетом того, что большая часть демонтированных на ИАЭС металлических конструкций реализуются в страны ЕС для дальнейшей переработки, на Игналине потребовалась помощь при выполнении демонтажных работ. Отчего-то в самой Литве специалистов такого уровня не нашлось, и в помощь ИАЭС Евросоюзом были брошены строительные бригады из Великобритании. И вот тут сработал принцип чисто литовской «демократии»: за выполнение того же объема работы англичане получали заработную плату, в 10 раз превышающую оплату сотрудников из Литвы. То есть, при окладе 600-700 евро литовского рабочего, такой же квалификации, как и у коллег из Великобритании, англичане получали от 4 до 7 тысяч евро. Стоит ли говорить, что подобная колоссальная разница в зарплате вызвала недовольство персонала Игналинской АЭС?

На сегодняшний день отток специалистов весьма значителен: из 4 тысяч сотрудников на Игналинской АЭС осталось лишь 2 тысячи человек. Причин тому несколько: значительное ухудшение социально-экономической ситуации в Висагинасе, диктат ЕС, коррупционные скандалы и многочисленные проблемы, связанные с самим демонтажем ядерного реактора, а также с хранилищем отработанного ядерного топлива (ХОЯТ). Последнее расположено всего в 8 километрах от границы с Беларусью.

Одним из самых проблемных аспектов на ИАЭС является демонтаж самого ядерного реактора и последующая утилизация облученного реакторного графита (ОРГ). В связи с высокой радиоактивностью извлечение ОРГ из реактора не может выполняться людьми. Помимо этого, и сам процесс удаления графита сопряжен с высоким риском утечки радиоактивных материалов. Все работы по выводу объекта из эксплуатации должны завершиться к 2038 году, что же касается контейнеров с отработанным ядерным топливом, то все они будут помещены на хранение к 2022 году. По крайней мере, так планируется. Однако, при этом, гарантия на контейнеры не превышает 50 лет, а значит, по истечении срока хранения радиоактивные материалы будут извлекаться и консервироваться вновь. Несмотря на очевидные риски, источники финансирования указанных работ до сих пор не определены, как будто литовские власти надеяться на авось, или рассчитывают переложить свой груз ответственности на следующие поколения.

Однако, уже сегодня нынешних жителей Висагинаса тревожат возможные риски и угрозы, связанные с демонтажем Игналинской атомной электростанции. Особенно их, как и сотрудников ИАЭС, беспокоит хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ). Дело в том, что в «городе энергетиков» циркулирует информация о планах по перемещению в ХОЯТ радиоактивных отходов из стран ЕС. Уже в ближайшие годы в странах ЕС планируется вывести из эксплуатации 28 атомных реакторов. Между тем, планируемый размер ХОЯТ будет в несколько раз превышать необходимый для размещения отходов объем на ИАЭС, которую страны ЕС решили превратить в свою радиоактивную свалку.

Безусловно, этот факт вызывает социальную напряженность среди оставшегося местного населения, которое справедливо считает, что могильник ядерных отходов неминуемо спровоцирует ухудшение экологической ситуации и еще больше усложнит и без того неблагополучное экономическое состояние региона. Что же касается социальной ситуации, то уже сегодня она оставляет желать лучшего. После закрытия ИАЭС, то есть объекта «кормящего» весь город Висагинас, большинство молодежи выехало на ПМЖ в страны Евросоюза. В городе «процветает» безработица, несут убытки строительные организации Висагинаса в связи с отсутствием субподрядов. С 2015 года в городе закрылись 5 детских садов и 2 школы…

К сожалению, после закрытия Игналинской АЭС огромная часть города в одночасье из «молодежного» превратилась в «пенсионный». Притока населения нет. Как заметила заведующая отделом права и гражданской метрикации Висагинаса: «К нам часто приходят молодые люди, которые сейчас живут за границей и говорят, что они хотели бы вернуться, если было бы, где работать»… Городские власти считают, что в городе надо создавать новые производства, иначе он станет безлюдным. Но, увы, сегодня это лишь город безработных атомщиков, ставших жертвами энергетической политики Литвы, делающей из ИАЭС кладбище ядерных отходов.

Очевидно именно поэтому многие квалифицированные сотрудники ИАЭС сегодня уходят со станции и трудоустраиваются на атомные станции в России, рассматривая также и возможность своего переезда в Беларусь для работы на БелАЭС. В отличие от ангажированных литовских властей, сотрудники ИАЭС уверены, что в ходе строительства БелАЭС соблюдаются все необходимые меры безопасности, не единожды подтвержденные инспекционными проверками МАГАТЭ. Причиной же нагнетания обстановки вокруг строительства белорусской АЭС со стороны Литвы, по мнению специалистов ИАЭС, является элементарное лоббирование интересов ЕС и привычка жить только на евродотации.



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