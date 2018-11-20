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Коммунальники сбрасывали опасные стоки в водохранилище под Могилевом. Возбуждено уголовное дело
21.11.2018 15:33 — Новости Общества | Tut.by
Уголовное дело за загрязнение вод возбудила прокуратура Могилевского района в отношении должностных лиц «Жилкомхоза» и трех иностранных предприятий свободной экономической зоны. Выяснилось, что коммунальники сбрасывали опасные сточные воды от этих предприятий в реки Дегтярку и Вильчанку, которые впадают в водохранилище под Могилевом,
По государственной инвестиционной программе на 2010−2013 годы была построена инженерно-транспортная инфраструктура для инвестпроектов «ВМГ Индустри» и «Мебелаин»: инженерные коммуникации, улично-дорожная сеть, очистные сооружения дождевых стоков, канализационная насосная станция, трансформаторные подстанции. Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевского облисполкома выдал «Жилкомхозу» разрешение на специальное водопользование. По договорам, коммунальники должны были принимать от предприятий сточные воды с оговоренными концентрациями загрязняющих веществ, очищать их до норматива и сбрасывать в реки.
Но проверка показала: в «очищенных» «Жилкомхозом» водах концентрация загрязняющих веществ неоднократно превышала установленные величины. А его оборудование по своим техническим характеристикам и вовсе не позволяло удалять из них формальдегид, БПК 5 и ХПК.
Потому в 2017−2018 годах в Вильчанском водохранилище, куда впадают реки Вильчанка и Дегтярка, служба санитарного надзора установила несоответствие воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В водоеме запретили купаться.
— «Жилкомхоз» грубо нарушил природоохранное законодательство, локальные нормативные правовые акты, договорные обязательства, — отметили в прокуратуре. — Организация систематически допускала сброс сточных вод с превышением концентраций вредных веществ в коммунальную дождевую канализацию, в течение длительного времени не модернизировало гидротехнические сооружения.
Дело направили в Следственный комитет для предварительного расследования.
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