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Коммунальники сбрасывали опасные стоки в водохранилище под Могилевом. Возбуждено уголовное дело

21.11.2018 15:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Уголовное дело за загрязнение вод возбудила прокуратура Могилевского района в отношении должностных лиц «Жилкомхоза» и трех иностранных предприятий свободной экономической зоны. Выяснилось, что коммунальники сбрасывали опасные сточные воды от этих предприятий в реки Дегтярку и Вильчанку, которые впадают в водохранилище под Могилевом, сообщили в прокуратуре. Ущерб оценили в 28,1 тыс. рублей.


Фото: prokuratura.gov.by

По государственной инвестиционной программе на 2010−2013 годы была построена инженерно-транспортная инфраструктура для инвестпроектов «ВМГ Индустри» и «Мебелаин»: инженерные коммуникации, улично-дорожная сеть, очистные сооружения дождевых стоков, канализационная насосная станция, трансформаторные подстанции. Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевского облисполкома выдал «Жилкомхозу» разрешение на специальное водопользование. По договорам, коммунальники должны были принимать от предприятий сточные воды с оговоренными концентрациями загрязняющих веществ, очищать их до норматива и сбрасывать в реки.

Но проверка показала: в «очищенных» «Жилкомхозом» водах концентрация загрязняющих веществ неоднократно превышала установленные величины. А его оборудование по своим техническим характеристикам и вовсе не позволяло удалять из них формальдегид, БПК 5 и ХПК.


Фото: prokutatura.gov.by

Потому в 2017−2018 годах в Вильчанском водохранилище, куда впадают реки Вильчанка и Дегтярка, служба санитарного надзора установила несоответствие воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В водоеме запретили купаться.

— «Жилкомхоз» грубо нарушил природоохранное законодательство, локальные нормативные правовые акты, договорные обязательства, — отметили в прокуратуре. — Организация систематически допускала сброс сточных вод с превышением концентраций вредных веществ в коммунальную дождевую канализацию, в течение длительного времени не модернизировало гидротехнические сооружения.

Дело направили в Следственный комитет для предварительного расследования.


Фото: prokuratura.gov.by
 
Теги: Могилев
 
 
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