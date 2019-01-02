Прокурором Минской области принесен протест в порядке надзора на решение районного суда и определение судебной коллегии по гражданским делам областного суда о взыскании с работников в пользу ОАО «А.» суммы ущерба исходя из следующего.

В заявлении суду предприятие указало, что по результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей в магазине, принадлежащем истцу, выявлена недостача. С учетом того, что ущерб предприятию не возмещен, истец просил взыскать с работавших в межинвентаризационный период продавцов, сумму ущерба, причиненного по их вине нанимателю, пропорционально месячной тарифной ставке (должностному окладу) и фактически проработанному времени каждого из работников.

В обоснование заявленных требований истец представил договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности, подписанный работниками, в котором содержалось условие о распределении подлежащего возмещению ущерба между членами коллектива пропорционально месячной тарифной ставке (должностному окладу) и фактически проработанному времени за период от последней инвентаризации и до дня обнаружения ущерба.

Ссылаясь на указанный договор, суд согласился с представленным истцом расчетом ущерба, который был произведен с учетом месячной тарифной ставки (должностного оклада) работников.

Вместе с тем, вывод суда о правомерности такого распределения ущерба не основан на нормах действующего законодательства.

В п.27 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.03.2002 № 2 «О применении судами законодательства о материальной ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей» разъяснено, что материальный ущерб распределяется между членами коллектива (бригады) лишь пропорционально фактически проработанному времени.

С учетом указанных и иных доводов протеста президиум Минского областного суда отменил состоявшиеся по делу судебные постановления и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Прокурор отдела прокуратуры

Минской области

младший советник юстиции

Анжелика Мазовка