Позаботьтесь о безопасности детей

Продолжаются новогодние праздники и зимние каникулы. Это самое волшебное и чудесное время для детей: ёлка, подарки, всевозможные развлечения и забавы. Хлопушки, бенгальские огни, снежные горки, санки, лыжи и коньки, петарды и фейерверки, — всё это не только приносит радость, но может и огорчить травмами, ушибами, порезами и ожогами.

МЧС напоминает простые правила безопасного поведения ребенка во время зимних праздников.

Запомните: пиротехника – не игрушка! В новогодние праздники ежегодно регистрируются пострадавшие с серьезными термическими и механическими травмами от фейерверков, и немалое количество среди них — дети. Не разрешайте им самостоятельно пользоваться пиротехникой, а также играть со спичками и зажигалками.

Не позволяйте детям долго находиться на улице в морозную погоду! Если вы собираете ребенка на улицу, позаботьтесь об его «снаряжении». Следует исключить кожаные перчатки, ребенок может не заметить, как обморозит руки, взамен их дайте непромокаемые варежки. Одежда также должна быть непромокаемая, чтобы ребенок не простудился и не вспотел.

Не оставляйте детей одних дома! Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также лекарства и бытовую химию храните в недоступных для детей местах. Не разрешайте своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами. Обязательно расскажите, что нужно делать в случае возникновения пожара. Напомните детям, что при пожаре ни в коем случае нельзя прятаться в укромные места – в шкафы, под кровати, так как это затруднит их поиск и спасение.

Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и номер домашнего телефона. Выучите с детьми наизусть номера «101», «112» — телефоны вызова экстренных служб.

Не будет лишним напомнить в новогодние каникулы и об опасности зимних водоёмов. Объясните ребенку, что выходить на лёд очень рискованно, расскажите об опасности игр на льду. Предупредите его, что нельзя подходить к водоемам и проверять прочность льда ударом ноги. Не играйте с ребенком на льду, подавая плохой пример, ведь дети копируют поведение родителей. Помните, что учить ребенка катанию на коньках нужно только на специально оборудованных ледовых площадках.

Помните: безопасность детей — дело рук их родителей!

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