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В праздник Крещения Господня будет организовано купание

11.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Внимание! Не организованные купания в иных прорубях опасны для жизни

 
 
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Уважаемые жители и гости Борисовского района! В праздник Крещения Господня 19 января 2019 года с 12.00 до 17.00 будет организовано купание на Центральном городском пляже...
 
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