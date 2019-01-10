Внимание! Не организованные купания в иных прорубях опасны для жизни
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В праздник Крещения Господня будет организовано купание
11.01.2019 — Новости Общества | Единство
Внимание! Не организованные купания в иных прорубях опасны для жизни
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Уважаемые жители и гости Борисовского района! В праздник Крещения Господня 19 января 2019 года с 12.00 до 17.00 будет организовано купание на Центральном городском пляже...
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