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В Пышках в Гродно начали заливать каток. Откроют в субботу

11.01.2019 15:22 — Новости Общества | Tut.by  
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В пятницу, 11 января, на танцплощадке в лесопарке Пышки приступили к заливке еще одного льда, на котором смогут бесплатно кататься горожане, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: Вечерний Гродно

Работники «Гроднозеленстроя» почистили площадку и насыпали снежные бортики, «Водоканал» подключил воду и начали заливку льда. Около двух часов понадобилось, чтобы завершить первый этап заливки. Как только лед подмерзнет, начнут заливать второй слой, а утром в субботу третий.

По словам начальника отдела спорта горисполкома Евгения Ародя, открыть каток для горожан планируется в субботу около полудня.

Тем временем, ФОЦ «Олимпия» готовит хоккейные коробки на БЛК и Доватора. В субботу пункт проката на БЛК будет работать с 16 до 21 часа. Здесь для посетителей подготовили около 40 пар коньков, стоимость проката составит 3 рубля в час. На Доватора в первой половине субботы будут проходить мероприятия для школьников, а затем на лед пустят всех желающих.

 
Теги: Гродно
 
 
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Открыть каток для горожан планируется в субботу около полудня.
 
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