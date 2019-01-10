|
В Пышках в Гродно начали заливать каток. Откроют в субботу
11.01.2019 15:22 — Новости Общества | Tut.by
В пятницу, 11 января, на танцплощадке в лесопарке Пышки приступили к заливке еще одного льда, на котором смогут бесплатно кататься горожане,
Работники «Гроднозеленстроя» почистили площадку и насыпали снежные бортики, «Водоканал» подключил воду и начали заливку льда. Около двух часов понадобилось, чтобы завершить первый этап заливки. Как только лед подмерзнет, начнут заливать второй слой, а утром в субботу третий.
По словам начальника отдела спорта горисполкома Евгения Ародя, открыть каток для горожан планируется в субботу около полудня.
Тем временем, ФОЦ «Олимпия» готовит хоккейные коробки на БЛК и Доватора. В субботу пункт проката на БЛК будет работать с 16 до 21 часа. Здесь для посетителей подготовили около 40 пар коньков, стоимость проката составит 3 рубля в час. На Доватора в первой половине субботы будут проходить мероприятия для школьников, а затем на лед пустят всех желающих.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открыть каток для горожан планируется в субботу около полудня.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)