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Вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, принимаются по единому номеру 115

12.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, принимаются по единому номеру 115
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОРЕЛИЧСКОГО РАЙОНА!

Кореличский РУП ЖКХ информирует вас о том, что с 01.01.2019 г. работает единый номер диспетчерской службы 115. Просьба звонить и оставлять свои заявки по данному номеру.

Также оставить заявку можно на портале 115.бел.

 
 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОРЕЛИЧСКОГО РАЙОНА! Кореличский РУП ЖКХ информирует вас о том, что с 01.01.2019 г. работает единый номер диспетчерской службы
 
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