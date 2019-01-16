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Проведена внеплановая проверка ОАО «Мирополье»

17.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Для строительства двух зданий для содержания молодняка крупнорогатого скота в районе молочнотоварного комплекса «Житьково» Пригородного сельсовета ОАО «Мирополье» с марта 2016 г. по декабрь 2018 г. из средств бюджетов Минской области и Борисовского района было выделено 405 тыс. руб.

Как показала проверка, бюджетные средства были израсходованы по целевому назначению, но с многочисленными нарушениями законодательства в области строительства и государственных закупок.

Так, при частичном финансировании строительства за счет бюджетных средств, ОАО «Мирополье» без проведения обязательных процедур подрядных торгов и переговоров заключались договоры на изготовление и отгрузку сборных железобетонных изделий, выполнение строительно-монтажных работ, поставку строительных материалов.

Установлено завышение стоимости строительно-монтажных работ на сумму 986,23 руб. В ходе проверки денежные средства возвращены в бюджет.

Более того, вышеуказанные объекты использовались в производственной деятельности без их приемки в установленном порядке в эксплуатацию и осуществления государственной регистрации.

Следует отметить, что мероприятия государственной программы в области развития животноводства, переработки и реализации продукции животноводства направлены, прежде всего, на увеличение объемов производства и реализации качественной животноводческой продукции, повышение эффективности её производства за счет соблюдения технологических регламентов, внедрения ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение материальных и трудовых затрат, снижение себестоимости.

Проверка показала, что ОАО «Мирополье» принимались определенные меры по развитию животноводства, наращиванию объемов производства молока и мяса, однако не всегда эта работа позволяла достигнуть должных результатов.

Финансовое положение общества в 2016 – 2018 гг. являлось неустойчивым, оно испытывало недостаток оборотных средств, наблюдалась тенденция роста затрат на производство сельскохозяйственной продукции, просроченной кредиторской задолженности, при получении в целом прибыли реализация продукции животноводства приносила убытки, в большей степени - выращивание скота.

Проверкой установлены факты реализации отдельным работникам общества в значительных количествах по заниженным ценам мяса говядины, населению – без прохождения должной ветеринарно-санитарной экспертизы.

По результатам проверки Борисовскому райисполкому направлены соответствующие предложения, правоохранительным органам – материалы для дачи правовой оценки. Комитетом рассматривается вопрос о привлечении ОАО «Мирополье» и его должностных лиц за нарушения законодательства к административной ответственности.

Борисовский межрайонный

комитет государственного контроля

 
 
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В декабре 2018 г. Борисовским межрайонным комитетом государственного контроля проведена внеплановая проверка открытого акционерного общества «Мирополье»...
 
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