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Быть учителем – это …

08.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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6 февраля 2019 года на базе государственного учреждения образования «Трилесинская средняя школа» прошли районные методические объединения учителей русского языка и начальных классов (II класс). В районном мероприятии приняли участие сотрудники Дрибинского районного учебно-методического кабинета Любовь Тарасенко, заведующий, и Тамара Хальчукова, методист. Основная цель районных методических объединений – создание условий для профессионального роста учителей, повышение предметной грамотности.
 
 
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6 февраля 2019 года на базе государственного учреждения образования «Трилесинская средняя школа» прошли районные методические объединения учителей русского языка...
 
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