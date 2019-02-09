Рак полости носа: чем опасны затяжной насморк и боль в здоровых зубах

Рак полости носа и околоносовых пазух — не самая распространенная патология в нашей стране, но имеющая очень тяжелые последствия. Чтобы удалить опухоль, людям выполняют калечащие операции, обезображивающие лицо. И это не защищает от рецидива — в каждом втором случае рак может вернуться. Но если обратиться к онкологу на первой и второй стадиях заболевания, такая травмирующая операция не потребуется, качество жизни будет сохранено и через неделю можно будет идти на работу. Беда в том, что на ранней̆ стадии обращаются только 30% пациентов, пишет портал 24health.by .



Снимок используется в качестве иллюстраци. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Какие симптомы должны насторожить? Кто в группе риска? На какое лечение можно рассчитывать сегодня? Рассказывает Михаил Макаревич, врач-онколог-хирург РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова.

Всего на учете в РНПЦ ОМР состоит более 350 человек с раком околоносовых пазух и полости носа, а в год выявляется более 70 новых случаев. 70% пациентов обращаются к онкологам на третьей и четвертой стадии болезни. Почему так происходит?

— Это заболевание характеризуется длительным бессимптомным течением. Часто пациенты поздно обращаются за помощью, мол, подумаешь, нос постоянно течет, и идут к врачу только когда совершенно не могут дышать или начинаются боли, — поясняет Михаил Макаревич. — Однако и раннее обращение не всегда гарантирует результат из-за неправильной диагностики в первичном звене здравоохранения. В поликлиниках наших пациентов могут долго и безрезультатно лечить от ринитов, синуситов и гайморитов. Хронические воспалительные изменения слизистой оболочки носа и придаточных пазух как раз могут быть фоном для развития опухоли. Поэтому стоит назначать дополнительные исследования с использованием компьютерной и магниторезонансной томографии, риноскопии и фиброскопии, выполнять биопсию. В совокупности с визуальным осмотром пациента, пальпацией шеи и лица это даст полную картину. Отсутствие онконастороженности у оториноларингологов, самих людей и приводит к тому, что пациенты попадают к нам в запущенном состоянии.

Операции

Заболевание лечится только хирургически.

— Эти опухоли характеризуются распространением на соседние органы, — говорит врач. — При четвертой стадии заболевания выполняются открытые операции: отделяются ткани лица, удаляется передняя стенка верхнечелюстной пазухи, чтобы добраться до опухоли. Это очень травмирующие операции, после которых качество жизни значительно ухудшается. Человек дышит, но нос уже не выполняет своих функций, так как все его анатомические структуры удалены, под ним — пустота. Из-за этого деформируется лицо, повреждение альвеолярного нерва ведет к потере чувствительности верхних зубов. После операции проводится лучевая и химиотерапия. Это ограничивает возможности последующей реабилитации: к примеру, невозможно реконструировать лицо, так как вновь перемещенные ткани плохо приживаются.

Лечение рака на первой, второй и частично третьей стадии не такое травматичное. Новое эндоскопическое оборудование в РНПЦ ОМР позволяет сегодня делать операции через полость носа, то есть без обезображивающих разрезов на лице и удаления костных структур, максимально щадяще к окружающим тканям.

— Применение эндоскопических методик помогает максимально сохранить анатомические структуры носа. После таких операций практически через неделю человек может выйти на работу. Качество его жизни радикально не ухудшается. Но это возможно только на ранних стадиях заболевания, поэтому так важна своевременная диагностика, — подчеркивает Михаил Макаревич.

Опасные симптомы рака носа

Что должно насторожить людей?

— В первую очередь длительная заложенность носа или продолжительный насморк, — объясняет доктор. — Насморк, синусит должны проходить за 1−2 недели. Если же, несмотря на назначенное медикаментозное лечение, заложенность и выделения из носа не исчезают, нужно насторожиться и обратить на это внимание лор-врача. Самолечением в таких случаях лучше не заниматься. Также ранними симптомами опухоли могут быть гнойные зловонные выделения из носа, язвочки на его слизистой, периодически появляющиеся спонтанные носовые кровотечения, нарушение восприятия запахов, чувство инородного тела в носу, воспаление среднего уха (отит). Когда опухоль носа начинает прорастать в соседние органы, могут возникать боли в области носовых пазух, нарушаться зрение. Зубная боль в здоровых зубах также может свидетельствовать о росте опухоли. Бывает, пациенты пролечат все зубы, а боль в челюсти не проходит. Обратите внимание врача на это, пусть вам назначат КТ.

Помните о худшем — тогда у вас все будет хорошо, советуют онкологи. Вовремя лечите и удаляйте новообразования полости носа, имеющие тенденцию к озлокачествлению (переходно-клеточная папиллома и аденома).

Группы риска

Особенно на чеку следует быть людям, чья работа связана с древесной пылью, никелевыми рудами, лаками и красками, а также курящим.