19 апреля в 11.00 приглашаем всех желающих принять участие в легкоатлетическом забеге

Источник материала: Газета Авангард

Отдел внутренних дел райисполкома приглашает всех желающих принять участие в ежегодном легкоатлетическом забеге, который состоится 19 апреля в 11.00.





Традиционно мероприятие будет приурочено ко дню образования отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома. Регистрация участников состоится в день проведения кросса в 10.00 вблизи здания отдела по улице Пионерской. Легкоатлеты могут попробовать свои силы и пробежаться по центральным улицам города на дистанциях 1,5, 3 и 5 километров.

После легкоатлетического забега в 15.00 состоится открытый турнир по мини-футболу между командами правоохранительных структур района.

Наталья МАКСИМОВА