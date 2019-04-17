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19 апреля в 11.00 приглашаем всех желающих принять участие в легкоатлетическом забеге

18.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Отдел внутренних дел райисполкома приглашает всех желающих принять участие в ежегодном легкоатлетическом забеге, который состоится 19 апреля в 11.00.

19 апреля в 11.00 приглашаем всех желающих принять участие в легкоатлетическом забеге

Традиционно мероприятие будет приурочено ко дню образования отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома. Регистрация участников состоится в день проведения кросса в 10.00 вблизи здания отдела по улице Пионерской. Легкоатлеты могут попробовать свои силы и пробежаться по центральным улицам города на дистанциях 1,5, 3 и 5 километров.

После легкоатлетического забега в 15.00 состоится открытый турнир по мини-футболу между командами правоохранительных структур района.

Наталья МАКСИМОВА

 
 
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Отдел внутренних дел райисполкома приглашает всех желающих принять участие в ежегодном легкоатлетическом забеге, который состоится 19 апреля в 11.00. ...
 
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