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12 апреля в честь праздника в разных странах проходят мероприятия. Ведь это общий праздник, соединяющий прошлое, настоящее и будущее людей нашей планеты. Не забывает про День космонавтики и школьная библиотека «Читай-Град» ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад-средняя школа № 24 г. Борисова». К знаменательной дате и в рамках НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ «Радость дарят любимые КНИГИ», школьной библиотекой была подготовлена интерактивная выставка-путешествие «Через тернии- к звёздам!» Литература, материалы газет и журналов, представленные на выставке, рассказывают о космической эре, о первых летательных аппаратах и их конструкторах, о первом космонавте и загадках космоса. Желающих посмотреть выставку, и полистать книги было много и среди взрослых, и среди детей.

В начале мероприятия заведующий школьной библиотекой Яунишкене С.А. вместе с ребятами вспомнили историческое событие полета Ю. Гагарина в космос, поговорили о том, как наша жизнь сегодня связана с космосом и для чего вообще нужна нам космонавтика. В разделе выставки «Звездные шаги человечества» рассказывалось об истории воздухоплавания, о важнейших датах в истории космонавтики, о великих ученых и космонавтах, об основоположниках космонавтики К. Э. Циолковском и С. П. Королеве. Особый интерес у присутствующих вызвала информация о достижениях советской космонавтики, о «золотом периоде» в истории воздухоплавания и космонавтики, о ракетах и спутниках, об уникальных исследованиях, которые проводятся в космосе. Юные читатели узнали о возникновении названий звезд, созвездий, планет и о том, какие летательные аппараты были придуманы в разное время, и кто стал первым космическим туристом. Рассказ сопровождался показом иллюстраций из разных книг, журналов. В разделе выставки «Звездный сын планеты Земля» юные читатели познакомились с первым космонавтом земли- Ю.А. Гагарине, узнали о его детстве, о любви к небу, о том, как он приближался к своей заветной мечте, шаг за шагом двигаясь вперёд навстречу к звёздам, о том, как проходила подготовка к первому полету космонавта, с которого началась космическая эпоха в цивилизации человечества. Ребята совершили виртуальную экскурсию на борт космического корабля «Восток» и вместе с Юрием Гагариным совершили виртуальный полёт. В разделе выставки «Мечта о космосе» были представлены книги, рассказывающие о жизни и подвиге Гагарина Ю.А., красочные справочники о планетах и созвездиях, а также художественная литература по космической тематике: «Космическая азбука», «Космос», «Звёздный путь», «Бессмертие Гагарина», «Мой брат-Юрий», «Открытие Вселенной», «Академия космических профессий», «Впереди времени», «Аэрокосмос», «Я познаю мир. Космос»

Самым незабываемым моментом мероприятия стала возможность для ребят почувствовать себя «первым» космонавтом, надеть космический шлем и сфотографироваться на память.

Мероприятие вызвало большой интерес у ребят, оно получилось познавательным и интересным.

Заведующий школьной библиотекой «Читай-Град» Яунишкене С.А.